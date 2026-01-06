El anuncio del fichaje de Cancelo apunta al viernes

El Barça sigue dando pasos firmes y oficiales para cerrar, a nivel contractual, el fichaje de João Cancelo. El club azulgrana trabaja desde ayer con toda la documentación necesaria para dejar el acuerdo completamente cerrado y solo faltan los últimos trámites formales para que la operación sea oficial.

El acuerdo con el Al Hilal es total desde ayer y no existen flecos pendientes entre ambos clubes. Además, el entendimiento con el futbolista también está plenamente sellado, ya que Cancelo dio prioridad absoluta al Barça desde el primer momento. Su voluntad siempre fue clara y eso ha facilitado que todo avance con rapidez.

Según fuentes del club azulgrana, en las próximas horas se podría rubricar la firma definitiva tanto por parte del presidente y su junta directiva como por parte del propio jugador. De confirmarse este último paso, João Cancelo se convertiría de manera oficial en nuevo futbolista del Barça. Aun así, desde el club insisten en que, aunque todo está muy encarrilado y se da por hecho internamente, el contrato todavía no está finiquitado al cien por cien.

El anuncio apunta al viernes

La idea del Barça es anunciar el fichaje este mismo viernes, aprovechando el parón competitivo. Sin embargo, la presentación oficial del lateral portugués tendrá que esperar. El club no contempla hacerlo durante la estancia del equipo en Yeda y la idea es que se haga una vez el equipo esté de vuelta en Barcelona.

Al existir un acuerdo total entre las partes, no será necesario que ninguna dirección deportiva se desplace ni mantenga reuniones presenciales. Si todo sigue su curso normal, la firma se realizará de forma electrónica en las próximas horas, poniendo punto final a un culebrón intenso pero corto que está muy cerca de cerrarse de manera definitiva.