Así anuló el VAR la roja a Gerard Martín: "Juega la pelota de forma normal"

Fue, sin duda, la jugada polémica del partido y la acción que hizo estallar al Atlético de Madrid y, en especial, a su técnico Diego Simeone. El colegiado del encuentro expulsó por roja directa a Gerard Martín al inicio de la segunda parte, acción que dejaba al Barça con diez y en igualdad con los colchoneros, pero el colegiado Mateu Busquets le quitó la roja tras la intervención del VAR. Y así se produjeron unos instantes de muchos nervios en la banda.

La RFEF publicó el audio de la expulsión, que deja claro que se obró bien al anular la tarjeta roja. Melero López, árbitro VAR, avisó a su compañero para que valorase si realmente era roja: "Te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado. Cuando estés en el monitor me avisas", le comentó.

Fue entonces cuando Mateu Busquets se dirigió a la pantalla ante los gestos y palabras de los jugadores del Atlético. El árbitro VAR insistió: "Te la voy a soltar directamente en dinámica para que valores la acción. En mi opinión es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético", aseguró.

Tras revisar la acción y visionarla durante casi un par de minutos y con la tensión por las nubes y todo el estadio chillando, Mateu Busquets tomó la decisión final: "Vale, el jugador del Barcelona con control de balón, juega el balón y luego le pise en una dinámica normal. Voy a cancelar la roja y le muestro amarilla".

Simeone se quejó amargamente al finalizar el encuentro y comparó esta acción con una expulsión que hubo en el Rayo-Betis en una acción entre Valentín y Ratiu en el que no hubo expulsión, pero que el CTA calificó de error en sus revisiones.