Antonio Sanz, sobre el futuro de Ter Stegen: "No sé hacia qué portería chuta el Barça"

La portería del Barça está caliente desde la recuperación de Marc-André ter Stegen y su titularidad en el partido de Copa del Rey en Guadalajara. Aunque se sabe, por las propias palabras de Hansi Flick, que el número uno es y será Joan García, la situación del alemán está acaparando los titulares en Can Barça durante las Navidades.

La especulación, por el momento, gana a la realidad y no se sabe qué pasará con el futuro próximo del capitán, siendo Girona uno de los posibles destinos que más expectación han causado durante los últimos días.

Wojciech Szczesny y Marc-André ter Stegen (d) calientan antes del partido de LaLiga entre Villarreal CF y FC Barcelona / EFE

Por eso, el tema se comenta en todas las tertulias deportivas de los medios de comunicación españoles y son muchos quienes han querido expresar su opinión al respecto.

Uno de ellos es el periodista colaborador en Radio Marca, Antonio Sanz, que ha asegurado no atreverse a pronosticar nada más al respecto, además de mandar alguna que otra 'pullita' por la ausencia de Joan en la selección española al ser preguntado sobre si "no hay tres porteros alemanes que se merecen ir a la selección más que Ter Stegen".

Ter Stegen debutó como titular esta temporada ante el Guadalajara / Dani Barbeito / SPO

"Sin duda, también se merece Joan ir a la selección y no va", asegura Sanz, que aunque le apuntan que terminará yendo, insiste en que a día de hoy los elegidos por Luis de la Fuente siguen siendo Unai Simón. David Raya o Alex Remiro.

La clave en todo este embrollo es saber la opinión del técnico de la 'Mannschaft', Julian Nagelsmann, y si apostaría por el arquero azulgrana pese a no contar con ritmo competitivo, en caso de quedarse en el Camp Nou.

Al periodista le sorprendió la presencia de Ter Stegen en Copa del Rey, aunque su entrenador jurase que solamente se trataba de aquel encuentro en cuestión, y se hace una pregunta clara: "¿A qué juega el Barça? ¿Hacía qué portería está chutando el Barça?", y añadía que no se atreve a "pronosticar más" porque no hay ninguna certeza de nada todavía, además de preguntarse lo mismo sobre el portero.

La incógnita con el futuro del alemán sigue y la incertidumbre de si prefiere acumular ritmo competitivo en otro equipo o quedarse en Barcelona es lo que actualmente está sobre la mesa, a la espera de saber cuál será el próximo paso de cada una de las partes.