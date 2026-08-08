Antonio Hernández, padre de Rodri: "Desde que era pequeño es un tío tenaz y tenía que sacar el sobresaliente. Solo está contento cuando saca lo mejor de sí mismo"

Rodri Hernández, futbolista del Manchester City, está a un paso de convertirse en el nuevo fichaje del FC Barcelona. El mediocentro estaba en la agenda del Real Madrid y Florentino Pérez quería que fuese la guinda del pastel a un mercado de fichajes estelar tras cerrar las incorporaciones de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Carlos Espí y Yan Diomande.

A última hora, Deco, director deportivo del Barça, llamó al futbolista para presentarle el proyecto y, después de reunirse con él en una habitación de hotel en Barcelona, el madrileño se decantó por la oferta del conjunto culé. Aunque, por ahora, los dos clubes han de llegar a un acuerdo para cerrar su traspaso.

Una de las claves del éxito de Rodri en la élite del fútbol se debe a la educación que recibió de sus padres, Antonio y Elena, quienes siempre han mantenido un perfil muy discreto, al igual que su hijo, que no tiene redes sociales, algo poco habitual entre los futbolistas actuales.

Su padre desveló que Rodri siempre se ha exigido mucho, debido a que tenía que ser el mejor: "Lo hacía por propias ganas de dar lo máximo, más allá de conseguir reconocimientos", a lo que no dudó en reconocer que "solo está contento cuando saca lo mejor de sí mismo".

Rodri, en la celebración del Mundial de España / Europa Press

Tiene claro que lo más importante "es cómo de bien amueblada tengas tú la cabeza como deportista, como persona y luego la familia ayuda poniendo el escenario para que eso suceda".

"Pero yo creo que va por delante cómo es uno de nacimiento. Teníais que ver a Rodri cómo era. Desde que era pequeño es un tío tenaz y tenía que sacar el sobresaliente", aseguró Antonio sobre su hijo.

El jugador del Manchester City, Rodri durante una rueda de prensa / Europa Press

Por otro lado, quiso dejar claro que "ser el padre de alguien que cumplió su sueño, los años en los cuales se le ha otorgado el premio, luego ha sido Balón de Oro... alucinas. Como padre o madre que está por ahí, hay que relativizarlo. Él lo ha relativizado".

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Uno de los momentos más complicados de la carrera deportiva de Rodri fue cuando sufrió la rotura de ligamento cruzado. "Ahí la familia le ayudamos bastante, ya que tuvimos que soportarlo, pero también lo apoyamos muchísimo".