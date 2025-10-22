Antonio Escudero, directivo del Barça, nuevo vicepresidente económico de la FCF

Antonio Escudero, directivo del FC Barcelona, asume una nueva responsabilidad en el fútbol catalán. La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol (FCF) aprobó este martes su nombramiento como nuevo vicepresidente económico del organismo.

Escudero forma parte de la junta de Joan Laporta como vicepresidente responsable del Área Social del Barça, un cargo que compaginará con su nueva función en la FCF.

Su nombre está estrechamente ligado al fútbol catalán. Entre 1999 y 2001 fue presidente del Girona FC, etapa en la que el club consiguió ascender a Tercera División tras unos años muy complicados. Antes de eso, Escudero ya había formado parte de la estructura federativa como árbitro de fútbol, llegando a pitar y ejercer como asistente en Primera División entre 1973 y 1984.

Antonio Escudero, vicepresidente del Área Social del FC Barcelona, junto con Joan Laporta / VALENTI ENRICH

Además de su faceta en el mundo del fútbol, Escudero es presidente y administrador de su propio grupo empresarial en La Jonquera y del semanario Hora Nova. También es presidente de la Federación de Hostelería de las comarcas de Girona y vicepresidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Catalunya.

Este nombramiento se enmarca en la estrategia del presidente Joan Soteras de sumar perfiles con fuerte vinculación al fútbol catalán y experiencia de gestión para reforzar la estructura federativa. Y a partir de ahora empezará a compaginar sus funciones en el conjunto azulgrana con las de la Federació Catalana de Futbol.