Antoni Guil: "La tónica del mandato de Laporta ha sido el olvido de los socios"

Antoni Guil (Almería, 1959), socio del FC Barcelona desde 2004, tiene un gran recuerdo del 7 de marzo de 2015. Ese día nació la Confederació Mundial de Penyes "para reunir los intereses del club hacia las peñas y los intereses de las peñas hacia el club". Casi 11 años después, el presidente del ente atiende a SPORT y se muestra muy crítico con el "engaño" de Joan Laporta en las elecciones de 2021, cuando firmó un documento de continuidad del proyecto que meses después incumplió esgrimiendo "motivos económicos, estructurales y organizativos".

¿Cómo definiría la relación actual del Barça con las peñas?

Es una relación estrictamente institucional, sin proyecto y desde el punto de vista de peña a peña y no de peña a organización de peñas. Esto no existe porque quedó enterrado tras el engaño de la candidatura de Joan Laporta al llegar a la presidencia. El vínculo con el movimiento de peñas no existe. El trato es de simple asistencia a actos y poca cosa más. Hay una nula acción del Barça hacia las peñas. No hay proyecto ni ninguna acción estratégica de futuro. En definitiva, la relación actual es de olvido y engaño.

¿Algún precandidato se ha puesto en contacto con usted?

Todos. Hace tiempo que se han puesto en contacto con nosotros para trabajar juntos y proyectar el movimiento de peñas. Evidentemente, tienen la oportunidad de interlocutar con nosotros. Todos con solo una excepción, la que representa a la junta directiva saliente.

¿Cree que el Barça está en uno de los peores momentos sociales de su historia?

Es evidente. El olvido del socio ha sido la tónica de estos últimos años. El cierre de la Grada d'Animació, el engaño compulsivo y la nula acción hacia los peñistas, que también somos socios del club, la opacidad con el estadio y la gestión en general, la priorización de los intereses personales por delante de los de la masa social... No ha habido la participación activa necesaria de los socios en decisiones importantes para el club.

¿Puede tener esto una consecuencia directa en el porcentaje de participación en las elecciones?

La forma con la que se ha convocado este proceso electoral, en medio de partidos de Liga, Champions y Copa, busca claramente que todo pase rápido y que el presidente vuelva a ser escogido para continuar cinco años más. Y 'qui dia passa, any empeny'. El único objetivo de esta junta directiva convocando las elecciones en este periodo persigue exactamente la no participación de los socios. El hecho de dejar de lado el voto telemático y argumentar que estuvo disponible en los últimos comicios excepcionalmente por la pandemia, la no implantación de un modelo híbrido de Asamblea, que es más que posible... Todo esto tiene el objetivo de no promover la participación activa de la masa social del Barça.

¿Tiene alguna espina clavada como presidente de la Confederació Mundial de Penyes?

Sí. El engaño que se produjo en las elecciones de 2021, cuando esta junta directiva, mediante el presidente Joan Laporta, firmó un documento de continuidad del proyecto de la Confederació Mundial de Penyes. Este engaño se produjo cuando, de forma unilateral, la directiva decidió dejar sin efecto el compromiso que había adquirido por escrito.