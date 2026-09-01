"Antoni Gros és català" y Rodri flipa

El Barça-Rayo dejó muchas imágenes más allá de lo sucedido durante los noventa minutos. Algunas se produjeron en la previa, otras durante el encuentro y otras tienen que ver con la Grada d'animació. La previa del Barça-Rayo tuvo uno de sus momentos más curiosos en Casa Pin, uno de los puntos de encuentro habituales de los aficionados barcelonistas antes de acceder al Camp Nou. Allí se concentra buena parte de la gente que acompaña al equipo también en sus desplazamientos. La parada en Casa Pin es ya parte de la tradición previa a los partidos.

Flick, en el Spotify Camp Nou ante el Rayo Vallecano / Valentí Enrich

Joan Solé, uno de los habituales y uno de los impulsores del movimiento ‘Cultura de grada’, sorprendió esta vez con una pancarta dedicada a Anthony Gordon. El mensaje, escrito en catalán, decía: «Antoni Gros és català». La ocurrencia refleja la rápida conexión que el extremo inglés ha establecido con la afición desde su llegada al Barça. Gordon se ha ganado a los seguidores por su personalidad y, especialmente, por un fútbol basado en la intensidad, la capacidad para competir cada balón y una actitud que no está reñida con la calidad.

Ante el Rayo volvió a ofrecer un buen rendimiento y fue uno de los jugadores más destacados del equipo. La pancarta de Casa Pin puso el toque de humor a una previa en la que Gordon volvió a comprobar la particular manera que tiene el barcelonismo de adoptar a sus jugadores.

Rodri alucinó con el gol de Lamine

Otra de las imágenes del encuentro tuvo como protagonista a Rodri. El centrocampista comenzó el partido en el banquillo y saltó al terreno de juego mediada la segunda parte, cuando el Rayo estaba apretando y el Barça necesitaba recuperar estabilidad en su juego. Poco después de entrar, Rodri asistió en primera persona al primer gol de Lamine Yamal. Su reacción fue inmediata: se llevó las manos a la cabeza ante el tanto del delantero.

Lamine celebra el gol contra el Rayo / Valentí Enrich

Fue un gesto espontáneo y natural, el mismo que se pudo ver en buena parte del estadio ante una acción de enorme dificultad. Rodri conoce bien a Lamine de la selección española y sabe perfectamente de lo que es capaz, pero ni siquiera eso evitó su reacción ante el golazo de su compañero.

Gol 1957 ya tiene dueño

El proyecto Gol 1957, el nombre elegido por el club para la nueva grada d'animació del Camp Nou, parece que ha tomado forma de forma orgánica con la propia presencia de los grupos que ya forman parte de este espacio. Prácticamente todas las localidades que el Barça ha habilitado para este espacio en el Gol Sud ya están ocupadas. Y eso es una buena noticia.

El club ha recurrido para ello a aficionados que formaban parte de las listas de espera de los diferentes grupos d'animació. Una fórmula que ha permitido dar entrada a personas que ya habían mostrado su voluntad de formar parte de la animación del estadio. El temor de muchos de que se llenara de aficionados ajenos a la tradición blaugrana, con lo que ello habría supuesto, parece que no irá a más.

La respuesta está siendo positiva. Los aficionados que ocupan actualmente este espacio han demostrado durante los primeros partidos sus ganas de participar activamente en la animación del Camp Nou, recuperando progresivamente una de las imágenes tradicionales de los partidos del Barça.