Antiviolencia propone sancionar a un hincha del Oviedo por insultos racistas a Rashford

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una sanción en forma de multa para un hincha del Real Oviedo de 4.000 euros por proferir insultos racistas al jugador inglés del Barcelona Marcus Rashford.

La Comisión propuso el castigo tras llamar al delantero "negrata" durante el choque entre ambos equipos el pasado 25 de septiembre. La Liga detectó las imágenes en redes sociales y presentó una denuncia ante la Policía Nacional, un archivo que posteriormente fue analizado por la Unidad de Control Organizativo (UCO) para identificar al presunto autor de los hechos.

En el comunicado de este miércoles, también se propusieron sanciones a 22 aficionados por enfrentamientos registrados antes de la final de la Copa del Rey de fútbol, disputada el pasado 26 de abril.

Altercados con los ultras

Miembros de los grupos ultras 'Boixos Nois' (Barcelona) y 'United Family' (Sevilla) protagonizaron incidentes en la Plaza de San Francisco de Sevilla la tarde previa al partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Unos 80 ultras arremetieron contra la Policía Nacional desplegados en el centro de la ciudad, lanzaron mesas, sillas y otros objetos del mobiliario urbano contra los agentes y provocaron destrozos en establecimientos de la zona.

Rashford y Raphinha, en el partido de LaLiga contra el Valencia / Dani Barbeito / SPO

Por ello, se han trasladado peticiones de multas de 5.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de 12 meses por la comisión de infracciones graves.

También se impidió, por parte de la Policía Nacional el pasado 29 de septiembre, una "riña tumultuaria entre aficionados radicales del Club Atlético de Madrid y el Eintracht Frankfurt". Los seguidores se habían citado a través de redes sociales para pegarse un día antes del partido disputado por ambos equipos en la Champions League.

La actuación se saldó con 17 identificados y, más importante, evitó graves disturbios.