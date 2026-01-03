Los 'anti-Manolo': Entrenadores del Espanyol que han pertenecido al Barça

El banquillo del Espanyol lo ocupa un perico de pro que no esconde su poca simpatía por el Barça. Manolo González no ha ocultado su sentimiento cercano al antibarcelonismo y ha confesado que en su época de jugador del fútbol base rechazó una oferta para incorporarse a la cantera del Barça.

Este sábado, Manolo vivirá muy intensamente un derbi en el que muchas miradas estarán puestas en Joan Garcia por su pasado blanquiazul.

Manolo González siempre ha elogiado a Flick / Valentí Enrich

De todos los entrenadores de la historia del Espanyol hay tres que además de jugar en el conjunto perico han sido entrenadores y futbolistas del eterno rival, el FC Barcelona. A esta lista de casos únicos (Planas, Kubala y Valverde) hay que sumar cuatro entrenadores más (Greenwell, Nogués, Daucik y Aragonés) que se han sentado en ambos banquillos.

Kubala, Di Stéfano y Samitier, tres leyendas inigualables / Archivo

A estos siete 'místers' pericos que han tenido una destacada vinculación con el Barça hay que sumar otros siete entrenadores blanquiazules que fueron futbolistas del Barça. Bru, Zamora, Berkessy, Argila, Rufete, Abelardo y Sergio González entrenaron al Barça con un pasado como jugadores del gran rival ciudadano.

Los 16 entrenadores pericos con presencia en el Barça

Entrenadores del Espanyol que han jugado en el Barça: Francesc Bru, Ricardo Zamora, Elmer Berkessy, Fernando de Argila, Pepe Planas, Juan José Nogués, Laszi Kubala, Ernesto Valverde, Francisco Rufete y Abelardo Fernández. Sergio González jugó en las categorías inferiores del Barça.

Rufete habló tras la derrota en Mestalla / RCDE

Entrenadores del Espanyol que también han sido técnicos del Barça: Jack Greenwell, Pepe Planas, Juan José Nogués, Ferdinand Daucik, Laszi Kubala, Luis Aragonés y Ernesto Valverde. Rubi formó parte del cuerpo técnico blaugrana con el Tata Martino mientras que Juande Ramos fue entrenador del Barça.

Kubala y Ferdinand Daucik, en el año 1951 / Archivo

Jugadores y entrenadores tanto del Espanyol como del Barça: Pepe Planas, Laszi Kubala y Ernesto Valverde.

Tres casos increíbles

Contar en tu currículum el haber sido jugador y entrenador del Espanyol y a la vez futbolista y técnico del Barça es algo que solo han alcanzado tres personas en la historia.

Pepe Planas y Laszi Kubala tuvieron una vinculación mucho más dilatada con el Barça que con el Espanyol. Valverde sumó cuatro temporadas de blanquiazul y cuatro años y medio en el Barça sumando en ambos casos su paso por el césped y los banquillos.

Ernesto Valverde, jugando con el Espanyol en la temporada 86/87. / Archivo

El Txingurri es el perfecto ejemplo de equidistancia entre lo que significa ser fanático del Espanyol y del Barça ya que en ambas entidades se ganó el cariño de las aficiones.

Seguramente su indisimulada predilección por el Athletic Club de Bilbao le ha permitido transitar del Espanyol al Barça en dos ocasiones sin grandes problemas.

Valverde y Pitu Abelardo han vivido los derbis en ambos clubs / Javier Ferrándiz

Planas es conocido por su longeva etapa de defensa del Barça y porque cuando entrenó al Murcia renunció a su cargo al tener que enfrentarse al Barça en una promoción. Su amor por el Barça no le impidió años después ejercer de entrenador del Espanyol ya que era una buena oportunidad profesional.

Una imagen de Pepe Planas de azulgrana. Jugó 134 partidos oficiales y anotó 18 goles, la gran mayoría de penalti y golpe franco. Fue un especialista en estas acciones a balón parado / Centre d’Estudis i Documentació del FC Barcelona

Kubala es uno de los mejores futbolistas del Barça de todos los tiempos y aunque también ejerció de jugador y entrenador en el Espanyol volvió en dos ocasiones al Barça para ejercer de entrenador.

Entrenadores en ambos lados de la Diagonal

De los entrenadores que han compaginado los banquillos del Barça y del Espanyol hay que destacar las figuras de Jack Greenwell y Ferdinand Daucik.

Ambos hicieron historia en el Barça y son considerados como entrenadores legendarios del club blaugrana.

Su etapa en el Espanyol es mucho más residual. Greenwell se mantiene a día de hoy como el entrenador con más temporadas en el Barça mientras que Daucik fue el técnico que lideró el mítico Barça de les Cinc Copes.

Jack Greenwell es el entrenador más longevo de la historia del Barça / Archivo

De todos los preparadores que han dirigido al Barça y al Espanyol la figura más conocida es Luis Aragonés. Curiosamente el Sabio de Hortaleza no fue un técnico especialmente destacado ni en sarrià ni en el Camp Nou aunque en sus dos etapas en Barcelona realizó un notable trabajo.

Aragonés y Urbano en la rueda de prensa del motín del Hesperia / Zoltan Czibor

Ernesto Valverde es probablemente el entrenador más exitoso en ambos clubs ya que si en el Barça ganó dos ligas y una Copa del Rey en el espanyol fue subcampeón de la Copa de la UEFA.

Mitos en ambos clubs

Hay dos nombres que han estado vinculados al Barça y al Espanyol que son dos de los grandes mitos de cada entidad.

Aunque Zamora jugó de blaugrana, el 'Divino' es uno de los grandes mitos de la historia del club blanquiazul. Ricardo Zamora, con permiso de N'Kono, es el mejor portero de la historia del Espanyol y uno de los más destacados a nivel planetario de todos los tiempos.

Ricardo Zamora: Uno de los mejores porteros de la historia triunfó como azulgrana entre el 1919 y el 1922; tras un paso por el Espanyol, en 1930 firmó por el Real Madrid / SPORT

El húngaro Laszi Kubala es con Samitier, Cruyff y Messi uno de los futbolistas más legendarios que nunca han vestido la camiseta del Barça.

Kubala fue entrenador del Barça y del Espanyol / FCB

Su doble experiencia como entrenador del Barça fue tan anecdótica así como su paso por el club de sarrià como jugador y entrenador cuando ya había anunciado que colgaba las botas.

Los que pudieron ser y no fueron

Hay dos casos de entrenadores con pasado blanquiazul que estuvieron a punto de recalar en Can Barça. El sustituto de Luis aragonés que tenía 'in mente' Josep Lluís Núñez era Javier Clemente. El entonces técnico perico llevó al Espanyol a la final de la UEFA y era un entrenador del agrado del presidente blaugrana.

Tanto es así que el propio Clemente ha reconocido que siendo entrenador blanquiazul recomendó numerosos fichajes a Núñez que se acabaron concretando para el Barça 1988-89.

Clemente rozó la gloria en Leverkusen / J.I. Paredes

Finalmente el encargado de dirigir a los Begiristain, Bakero, López Rekarte, Valverde, Soler, Salinas, Eusebio y compañía fue Johan Cruyff ya que Núñez se decidió por avanzarse a la oposición y 'robarles' su gran arma electoral para cambiar de presidente.

A regañadientes Núñez tomó una decisión que cambió la historia del Barça. Dos décadas después otro perico ilustre estuvo a un paso de firmar por el Barça ya que era el candidato preferido de Josep Maria Bartomeu para relevar a Quique Setién. La historia se repitió y el entorno blaugrana provocó que la decisión final fue escoger a un mito culé como Ronald Koeman y descartar a una leyenda perica como Pochettino.

Clemente y Pochettino estuvieron en el homenaje a José María Calzón / Carlos Mira

Ahora mismo parece tan improbable que Flick dirija algún día al Espanyol como que Manolo González se pasara al Barça como su exdiscípulo Joan Garcia pero la historia está llena de casos de entrenadores pericos que han pertenecido al Barça.

Pitu Abelardo fue un fichaje rentable para el Barça / Paco Largo

El último fue Abelardo Fernández que en una declaración sorprendente como entrenador blanquiazul llegó a decir esta frase: "a los pericos nos gusta ganar al Barça". El 'Pitu' había jugado ocho temporadas en el Barça y solo dirigió al Espanyol 13 partidos. La rivalidad Espanyol-Barça tiene estas cosas.