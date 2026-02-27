Anthony Gordon, el velocista del Newcastle, el peor cliente para el sistema de Flick en el Barça

El sorteo de la UEFA en Nyon ha dictado sentencia este mediodía. El Barça, tras su clasificación directa al haber terminado en el 'top 8' de la fase de grupos, se verá las caras con el Newcastle United en la primera ronda eliminatoria. El emparejamiento supone el regreso de los azulgranas a la máxima competición contra un rival que llega lanzado tras certificar su pase en el play-off con una exhibición ofensiva.

La principal preocupación para el staff técnico de Hansi Flick tiene nombre y apellidos: Anthony Gordon. El extremo inglés se ha convertido en la gran sensación de esta edición de la Champions y representa, por sus condiciones físicas, el perfil de futbolista que más daño puede hacer al sistema de defensa adelantada que propone el técnico alemán. Si el engranaje de la presión no es perfecto, Gordon es el jugador con más capacidad para castigar la espalda de los centrales.

La 'bala' de los 38 km/h

Los datos de rendimiento de Gordon son demoledores y sitúan al atacante como el jugador más rápido de la competición. Según los registros oficiales del CIES, el '10' de las ‘urracas’ ha alcanzado una velocidad punta de 37,92 km/h. Se trata de una cifra que pone en jaque cualquier intento de achique de espacios si el rival logra filtrar un balón a su espalda con ventaja.

Esta capacidad de aceleración es el arma perfecta para un plan de partido reactivo que busque los errores del Barça. El equipo de Flick ya ha sufrido esta temporada contra futbolistas de un perfil similar, como ocurrió en la derrota por 3-0 en Stamford Bridge ante Estevao o en el empate a tres en Brujas frente a Carlos Forbs. La electricidad de Gordon es el denominador común que ha penalizado el riesgo asumido por la zaga culé en lo que va de curso.

Diez goles y el acecho a Mbappé

Pero Gordon no es solo velocidad; sus cifras goleadoras asustan a Europa en este tramo decisivo. El internacional inglés llega a este cruce de octavos tras firmar un histórico 'póker' de goles en la victoria por 1-6 ante el Qarabag, anotando cuatro tantos en una primera parte arrolladora. Con esta actuación, suma ya 10 goles en la actual Champions League, situándose como el segundo máximo artillero del torneo, solo por detrás de Kylian Mbappé.

El impacto del ex del Everton en el esquema de Eddie Howe es total y ascendente. Contando todas las competiciones, sus registros en este curso se elevan a 14 goles y 5 asistencias en 36 encuentros oficiales. Además, el atacante ya sabe lo que es ver portería contra el conjunto azulgrana, ya que le marcó al Barça en el duelo de la fase de grupos disputado en St. James’ Park, un aviso de lo que puede suceder en marzo.

Desenlace en Barcelona

La eliminatoria arrancará en el feudo inglés y se decidirá en casa del conjunto blaugrana. El Barça contará con la ventaja de jugar el partido de vuelta ante su afición el 17 o 18 de marzo, mientras que la ida en Newcastle se disputará el 10 u 11 del mismo mes. Será un duelo de estilos contrapuestos donde la precisión milimétrica en la línea del fuera de juego determinará quién accede a los cuartos de final.

Noticias relacionadas

El conjunto de Hansi Flick deberá extremar las precauciones para no conceder metros a la gran amenaza del Newcastle. Si la asfixiante presión que imprime el cuadro culé no funciona al máximo nivel, la eliminatoria podría convertirse en una autopista para un Anthony Gordon que ha demostrado ser letal cuando tiene campo por delante. El reto defensivo para Cubarsí e Iñigo Martínez será, posiblemente, el más exigente de la temporada.