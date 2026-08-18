Anthony Gordon: "Quise venir al Barça porque me gusta el estilo de juego de Flick"

En la previa de la 61.ª edición del Trofeu Joan Gamper ante el Al-Ahly, Karim Adeyemi y Anthony Gordon han sido los grandes protagonistas de la tradicional fotografía con el trofeo. Los dos nuevos fichajes del Barça afrontan así sus primeras horas antes de estrenarse ante la afición blaugrana. Precisamente, Gordon ha atendido a los medios del club para compartir sus sensaciones antes de su primer partido en el feudo culé.

El extremo inglés ha hecho un balance muy positivo de sus primeros días como jugador del Barça. Gordon reconoce que la adaptación está siendo rápida pese a todos los cambios que ha supuesto dar el salto a un nuevo país y a un nuevo vestuario.

Anthony Gordon se muestra ilusionado ante su estreno en el Spotify Camp Nou / FC BARCELONA

"Mi primera semana como culé ha sido increíble. Es una ciudad nueva, un país nuevo, obviamente nuevos compañeros, nuevo 'staff'... pero ha sido una experiencia increíble. Todo el mundo me ha hecho sentir muy bienvenido", explicó.

El futbolista también puso en valor uno de los motivos que le llevaron a apostar por el proyecto blaugrana: el estilo de juego de Hansi Flick, una idea que ya conocía antes de su llegada. "La idea del entrenador ya la conocía, por eso también quería venir aquí, porque me gusta este estilo de juego", señaló Gordon.

Ilusionado con su estreno

El encuentro frente al conjunto egipcio supondrá un momento especial para el inglés, que tendrá la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta del Barça ante su nueva afición.

Gordon no escondió sus ganas de vivir el ambiente del Spotify Camp Nou: "Estoy muy emocionado por ver el estadio, vestir la camiseta del Barça y estar con los aficionados". Y el extremo no llega al Gamper dispuesto únicamente a disfrutar de la presentación. Su objetivo es claro: "Espero marcar un gol y ganar el partido".

Un mensaje para la afición

Antes de cerrar su intervención, Gordon quiso dirigirse directamente a los aficionados blaugranas y agradecerles la acogida que ha recibido desde que se hizo oficial su fichaje. "Gracias por todo lo que habéis hecho por mí hasta ahora, por todo el cariño y el apoyo. Espero devolvéroslo con muchos goles y muchos trofeos. Muchas gracias", concluyó.

Gordon afronta así su primer gran momento como jugador del Barça. El Gamper será su primera oportunidad de conectar sobre el césped con una afición a la que ya ha dejado claro que quiere devolver todo el cariño recibido.