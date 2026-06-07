Anthony Gordon, primer fichaje del Barça, irrumpe con un mensaje ambicioso: "Aquí empieza mi carrera"

Anthony Gordon se ha convertido en el primer fichaje del FC Barcelona para la nueva temporada tras cerrarse su traspaso desde el Newcastle. El extremo de 25 años vive en un momento frenético: su reciente fichaje, ayer disputó un amistoso con Inglaterra y en pocos días viajará al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Su incorporación supone un salto decisivo en su carrera y llega acompañada de una convicción personal que él mismo ha verbalizado con claridad.

"Han sido dos semanas vertiginosas, pero las mejores dos semanas que he tenido nunca para mí y mi familia", explicó el jugador, que llevaba tiempo soñando con este momento. "Ha sido realmente bueno porque lo he dicho desde muy joven, lo dije en mi presentacion, sabía que llegaría a este punto."

"Aquí es donde empieza mi carrera"

Gordon no oculta su ambición ni su determinación. Para él, vestir la camiseta del Barça no es un destino final, sino el inicio de una etapa mayor. "No me conformo con jugar solo en el Barcelona. Quiero ganarlo todo. Aquí es donde empieza mi carrera. Así que estoy en la etapa en la que siempre dije que estaría."

Gordon, celebrando un tanto con el Newcastle / EFE

El extremo insistió en que este paso representa el escenario ideal para crecer: "Ahora necesito volver a alcanzar el máximo nivel."

Estas declaraciones reflejan un perfil competitivo, consciente del reto que supone el Barça y decidido a consolidarse en un club que considera clave para su evolución.

FC BARCELONA

Rashford, una influencia secundaria pero significativa

Aunque Gordon centró su discurso en su propia llegada, reconoció que Rashford le habló del Barça con un tono que reforzó su ilusión. El delantero, cedido esta temporada en el club azulgrana, le transmitió sensaciones muy positivas sobre el vestuario y la ciudad.

"Me estaba contando lo buenos que son los chicos, el espíritu de equipo que tienen, algo que ya había oído de la gente del Barça."

Gordon añadió que Rashford también le habló de Barcelona como lugar para vivir: "También me estuvo hablando de la ciudad, de lugares para vivir."

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

El extremo valoró especialmente la actitud del delantero: "Es un tipo encantador, muy atento. Simplemente me estaba dando un poco de información."

El debate sobre el futuro de Rashford sigue abierto, pero en esta ocasión su papel fue simplemente el de una voz que acompañó el proceso personal de Gordon.

Competencia en Inglaterra y un Mundial que llega en plena transición

Gordon compite también por un puesto en la banda izquierda de Inglaterra. Thomas Tuchel ya ha asignado dorsales para el torneo: el 11 para Rashford y el 18 para Gordon. El nuevo jugador azulgrana restó importancia a este detalle.

"Me da igual. Creo que si analizas este equipo, podrías colocar a cualquier jugador del 1 al 11. Todos somos lo suficientemente buenos. Todos tenemos motivos para sentir que somos los mejores en muchos aspectos."

Gordon, en la sesión con Inglaterra / INSTAGRAM

El extremo insistió en que su prioridad es el colectivo: "Estoy aquí para ganar para Inglaterra. No se trata de mí. Lo importante es el equipo. Así que denme el número que quieran. Me da igual."

En busca de su mejor forma física

Gordon admitió que llega al Mundial tras varias semanas sin jugar con el Newcastle, cuando ya se intuía su salida. "Creo que incluso cuando tienes dos días libres de fútbol, sientes que nunca has jugado un partido. Es una locura. Pierdes el contacto, lo pierdes todo."

Aun así, se mostró satisfecho con su rendimiento en el amistoso ante Nueva Zelanda. "Estaba en mejor forma de lo que pensaba en ese partido. Voy por muy buen camino, la verdad."

Explicó que las condiciones del campo complicaron su adaptación: "Es difícil porque el campo estaba seco. Así que incluso conseguir el toque adecuado y acostumbrarme a eso fue complicado."

Pese a ello, confía en llegar preparado al debut del 17 de junio contra Croacia. "Llevamos tiempo sin jugar juntos, así que se trata de recuperar el ritmo."