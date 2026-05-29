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FC BARCELONA
Anthony Gordon, primer fichaje del FC Barcelona: sigue en directo la presentación del nuevo jugador del Barça
El extremo inglés llega procedente del Newcastle para convertirse en el primer refuerzo de la temporada 26/27
Nuevo horario para la presnetación de Gordon
El club informa que, en principio, se ha fijado como nueva hora para la firma oficial del contrato por parte de Anthony Gordon las 15.30 horas, mientras que la intervención ante los medios de comunicación en la Oficina Comercial se ha reprogramado para las 16.00 horas.
"Las penas, con pan..."
Parece que el retraso en el acto de presentación de Anthony Gordon va para largo, porque el Barça ha tenido la deferencia de suministrar a los representantes de los medios de comunicación presentes un 'almuerzo de campaña' como explica el periodista Achraf Ben Ayad
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Pequeño contratiempo
El acto, previsto para las 13.30 horas, empezará con retraso por problemas burocráticos. La firma del futbolista debería producirse alrededor de las 14.00 horas.
Gordon no será el único
El Barça se adelantó a competidores como el Bayern y logró cerrar en tiempo récord la incorporación del extremo, una clara declaración de intenciones por parte del club, que también quiere recuperar su competitividad en el mercado este verano para dar el salto definitivo en Europa.
Los rumores no se detienen y, al posible fichaje de Gordon, se suman las negociaciones por Bernardo Silva, Julián y otros nombres, cuando aún ni siquiera ha comenzado junio. Operaciones que el club pretende encarrilar antes del Mundial.
El jugador ya ha estado hoy en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde ha coincidido con Gavi y Lamine, que se entrenaban de forma voluntaria en el gimnasio.
Deco y Laporta ya están en las oficinas de Arístides Maillol para el acto de la firma de Anthony Gordon.
Operación relámpago
El Barça y el Newcastle completaron la operación en torno a los 70 millones de euros fijos y unos 10 en variables después de unas negociaciones intensas lideradas por Deco, que cerró el fichaje con un viaje exprés a Londres en el que puso las bases del acuerdo antes de finiquitar los detalles este miércoles en Barcelona.
¡Buenos días! Anthony Gordon será presentado hoy como el primer gran fichaje de la temporada 2026/27. El extremo inglés llegó ayer a Barcelona para someterse al reconocimiento médico y firmar toda la documentación contractual. En aproximadamente una hora tendrá lugar el acto de presentación que oficializará su incorporación.
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