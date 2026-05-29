Anthony Gordon, primer fichaje del FC Barcelona: sigue en directo la presentación del nuevo jugador del Barça

Gordon no será el único

El Barça se adelantó a competidores como el Bayern y logró cerrar en tiempo récord la incorporación del extremo, una clara declaración de intenciones por parte del club, que también quiere recuperar su competitividad en el mercado este verano para dar el salto definitivo en Europa.

Los rumores no se detienen y, al posible fichaje de Gordon, se suman las negociaciones por Bernardo Silva, Julián y otros nombres, cuando aún ni siquiera ha comenzado junio. Operaciones que el club pretende encarrilar antes del Mundial.