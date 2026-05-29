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Anthony Gordon, primer fichaje del FC Barcelona: sigue en directo la presentación del nuevo jugador del Barça

El extremo inglés llega procedente del Newcastle para convertirse en el primer refuerzo de la temporada 26/27

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