Anthony Gordon llevará el dorsal 19 en el Barça

Son días de mucho movimiento en las oficinas del barça. Mientras el club trabaja para cerrar los últimos detalles del fichaje de anthony gordon —se espera que sea cuestión de minutos—, una de las incógnitas que todavía quedaba por resolver era el dorsal que luciría el extremo británico en su nueva etapa como azulgrana. la espera ha sido larga y las últimas horas han estado marcadas por la expectación, pero esa duda ya tiene respuesta.

Según ha podido saber SPORT, Anthony Gordon lucirá el dorsal 19 en su nueva etapa como jugador del FC Barcelona. El extremo británico, cuyo fichaje está ya completamente encarrilado, ha terminado decantándose por uno de los dos números que tenía disponibles, el 12 y el 19, optando finalmente por este último.

Horas de mucha espera

Las últimas horas han sido especialmente intensas alrededor de la operación. La firma del contrato estaba prevista inicialmente para la una del mediodía, aunque finalmente se ha retrasado y todo apunta a que terminará produciéndose alrededor de las nueve de la noche. Una espera que ha generado cierta incertidumbre durante buena parte del día, aunque en ningún momento han existido problemas reales para cerrar el fichaje.

De hecho, el futbolista ha permanecido durante toda la jornada en su hotel de Barcelona, a la espera de que los abogados dieran la luz verde definitiva a toda la documentación. Han sido dos días de mucho trabajo y movimientos constantes, pero siempre con la tranquilidad de que la operación seguía su curso normal.

El dorsal 19 tiene además un significado especial dentro del barcelonismo reciente. Se trata de un número que actualmente estaba libre y que la pasada temporada llevó Lamine Yamal antes de heredar el emblemático dorsal 10.

Primeros días en la ciudad

Gordon tendrá así la responsabilidad de vestir un número que en los últimos años ha estado ligado a jugadores importantes dentro de la plantilla azulgrana. El inglés, que llega para reforzar las bandas del equipo de Hansi Flick, ya sabe cuál será su identidad sobre el césped desde el primer día.

Como ya contó este periódico, la víspera fue también una muestra de la confianza que existe entre todas las partes. Anthony Gordon compartió cena en un prestigioso restaurante de Barcelona junto a Deco, Bojan Krkic y los representantes del futbolista, en el primer encuentro para conocerse en persona tras varias conversaciones teléfonicas para convencer al futbolista.

Salvo sorpresa de última hora, el extremo británico será anunciado oficialmente en las próximas horas. Y ya se conoce uno de los detalles que más interés despiertan siempre entre los aficionados: Anthony Gordon jugará con el dorsal 19 del Barça.