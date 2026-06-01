Anthony Gordon es infalible y Lamine Yamal y Raphinha, muy certeros: ¿Quién tirará los penaltis en el Barça de Flick?

De Anthony Gordon se ha hablado mucho de su velocidad y capacidad en la presión como argumentos de peso para que el FC Barcelona se haya decantado por su fichaje con el visto bueno de Hansi Flick. Pero hay otro aspecto futbolístico en el que Gordon destaca sobremanera y es su infabilidad desde los 11 metros. El ex del Newcastle es un consumado lanzador de penaltis, un aspecto en el que el equipo azulgrana ha mejorado muchísimo esta temporada, así que la pregunta está servida: ¿Quién lanzará las penas máximas en el Barça?

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Y es que los datos de Anthony Gordon son demoledores. 9 de 9. No ha fallado ni un solo penalti lanzado esta campaña, y a lo largo de toda su carrera, ha transformado 17 de 20. Solo tres errores en partidos oficiales, lo que le convierten en todo un especialista.

Y a ellos habría que añadir un décimo, en este caso en la tanda de penaltis contra el Bournemouth de la tercera ronda de la FA Cup, un partido en el que ya había marcado desde los once metros durante el tiempo reglamentario.

Su pleno esta campaña en el Newcastle United le sitúan por delante de otros consumados expertos como Mikel Oyarzabal (9 lanzados y 1 fallado en la Real Sociedad), Kylian Mbappé (12 marcados y 1 fallado en el Real Madrid) o el mismísimo Harry Kane, que lanzó 20 con el Bayern de Múnich y materializó 17.

Por delante de Gordon en las grandes Ligas solo encontramos al centrocampista Nadiem Amiri, del Mainz 05, que marcó los 10 penaltis chutados esta campaña. Como Gordon, logró un cien por cien

La técnica de Gordon en los penaltis

Los lanzamientos de Anthony Gordon desde los 11 metros se basan en la concentración y el estudio de los guardametas rivales. El flamante fichaje del FC Barcelona le da una gran importancia a las técnicas de relajación y a fortalecer su mentalidad, aspectos que sin duda le ayudan al de Liverppol en esos momentos de máxima presión.

Tirar un penalti y enviarlo al fondo de la red ya no se considera una lotería, sino una habilidad y una especialización fruto de mucho trabajo. "Tiene mucha sangre fría, es capaz de aguantarle la mirada al portero y suele hacer un pequeño amago en el instante final que es definitivo", comentan en Inglaterra. Sus disparos acostumbran a ser potentes, y sobre todo, muy colocados, con una gran versatilidad de ángulos y apenas sin repetirse, lo que motiva que el portero contrario tenga muy difícil adivinar por dónde lo lanzará.

El penalti lanzado por Lamine Yamal en Newcastle / EFE

El Barça, de menos a más

Anthony Gordon llega a un Barça donde se encontrará a dos futbolistas con mucho peso específico en el vestuario que suelen ser los encargados de chutar los penaltis. Robert Lewandowski era antes quien los lanzaba, pero esta campaña no estuvo muy acertado y falló dos de tres. Lamine sí se mostró más efectivo y de 6 que ha tirado esta campaña, solo no pudo superar a Gazzaniga en el derbi catalán de Montilivi.

Raphinha sí ha tenido un acierto pleno, con 5 de 5 en los lanzamientos de esta campaña, así que Gordon se encontrará una dura competencia si hay penalti y los tres están sobre el césped. Habrá que ver si Hansi Flick establece un orden o se lo deja a los futbolistas, en función de sus sensaciones.