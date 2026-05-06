Anthony Gordon, una ilusión que tiene encandilada a Europa

Anthony Gordon, 25 años, es la joya del mercado futbolístico europeo. El Newcastle se hizo con sus servicios en 2023 pagando 46 millones, más otros 7 en variables para hacerse con el delantero inglés, que esta temporada ha explotado, sobre todo, en la Champions League.

Gordon es un habilidoso delantero que se mueve por la banda izquierda de forma preferente, a pierna cambiada. El Barça tiene muy buenos informes de él a raíz de sus enfrentamientos en la Liga de Campeones, donde le marcó un gol en la fase de grupos.

Anthony Gordon se midió al FC Barcelona en la UEFA Champions League / ADAM VAUGHAN / EFE

Tiene un estilo de juego vertical, regateador, a la que esta temporada ha sumado el gol en Europa ya que en la Premier League no ha podido sacar todo su potencial. En Europa, en cambio, ha marcado 10 goles en 12 partidos, solo superado por Mbappé (25) y Kane (13). Con sus 10 dianas se encuentra empatado con Julián Álvarez y Kvaratskhelia. Gordon es, además, una de las grandes esperanzas de Inglaterra en el Mundial del 2026.

Su ambición de jugar en Europa

El Newcastle no jugará competición europea la próxima temporada, por lo que no se puede descartar una venta. El futbolista, por su parte, vería estancada su progresión, mientras que las 'urracas' podrían hacer un gran negocio y compensar las pérdidas por no disputar ninguna competición del continente.

El Bayern de Múnich es el club que por ahora ha apostado más fuerte por él, pero se ha encontrado con un Newcastle que ha tasado al futbolista en unos 90 millones de euros. Con contrato hasta el 2030 se antoja como un precio prohibitivo, incluso para el conjunto bávaro.

Gordon ha destacado en Europa con las 'urracas' / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

El Barça también está a la expectativa y, tal y como desveló SPORT, hubo una cumbre la pasada entre sus agentes y la dirección deportiva barcelonista. RAC-1 confirmó la noticia del interés por el jugador, aunque apunta más a una ilusión que a una realidad.

El Liverpool, Manchester United o Arsenal, en Inglaterra, también están al acecho de la joven figura. En Inglaterra ha marcado 6 goles ha repartido 2 asistencias en la Premier League y no ha podido rescatar al equipo de la zona media de la clasificación.

Recambio de Rashford

El Barça ha hecho un sondeo de su situación y ya sabe la predisposición del futbolista a dar el salto a un equipo más grande en Europa. Es un primer paso para reforzar un puesto en el que Marcus Rashford tampoco ha sido regular esta temporada y el club blaugrana quiere reforzar para tener desequilibrio por los dos costados y no todo se centre en la derecha por Lamine Yamal.

Raphinha es el habitual titular, pero es un futbolista más versátil y no tanto un extremo puro como puede ser Anthony Gordon, cuya capacidad de desborde y regate en el uno contra uno es asombroso.

Rashford, en el partido ante Osasuna / DANI BARBEITO

El Barça se fijó la pasada campaña tres objetivos para esta posición. Luis Díaz, Nico Williams y Marcus Rashford, quedándose con la tercera obsesión al ser la única asequible.

Rashford firmó como cedido hasta final de temporada, con una cláusula de compra de 30 millones por temporada. El Barça aún está meditando si ejercer esta opción, pero tiene el abanico abierto a otras opciones, como se ve con el movimiento con Anthony Gordon.

Además, en caso de ejercer una gran inversión, todas las miradas apuntan hacia Julián Álvarez. El Barça necesita más que nunca a un delantero centro por la veteranía de Robert Lewandowski, quien a sus 37 años, le queda un recorrido corto en el club, más allá de que quizá pueda renovar por una campaña más, como declaró Joan Laporta en la campaña electoral.