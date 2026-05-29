¿Por qué Anthony Gordon habla un más que correcto castellano?

Anthony Gordon compareció en una breve rueda de prensa ante los medios de comunicación que durante horas, esperaron en las oficinas del FC Barcelona la oficialización del fichaje del delantero inglés, procedente del Newcastle United y que será azulgrana hasta 2031. Causó sorpresa (para quien todavía no lo supiera) cómo Gordon respondió algunas de las preguntas en un castellano más que correcto. No siguió una determinada lógica, muchas fueron contestadas en inglés, pero seguramente con las que se sintió más cómodo o que no exigían emplear conceptos más técnicos, optó el de Liverpool para responder en español.

En un momento de la rueda de prensa, Anthony Gordon explicó el motivo por el que, en su primer día como futbolista azulgrana, ya pudo expresarse en algunos momentos en castellano. "Hablo castellano porque de pequeño pensaba que jugaría en el Barça y quería jugar en el Barça algún día y aprendí porque tenía un fisio que hablaba castellano", fue la respuesta que, a buen seguro, gustó a todos los culés y que la ilusión que tenía el delantero inglés para jugar algún día en el equipo blaugrana. Un sueño que ha visto cumplido con 25 años.

"La Champions es lo más especial"

En otros muchos momentos de la rueda de prensa, Gordon lanzó elogios a su nuevo club. "Quiero ganarlo todo con el Barça. Es muy especial ganar cualquier título con el Barça, pero la Champions es el mejor trofeo. Sería un momento icónico que no olvidaría nunca y más si lo pudiera lograr en mi primera temporada", manifestó Anthony Gordon en otra de sus respuestas.

Gordon, en las oficinas del Camp Nou / SPORT

También cuando se refirió a Lamine Yamal y a lo que le emociona ser compañero suyo a partir de ahora. "Estaba emocionado de jugar con el Barça cuando tenía tres años y ahora con Lamine. Son jugadores que te hacen jugar mejor. Cuando jugamos con ellos en casa no podíamos ni tocar el balón", dijo.

No cabe duda de que Anthony Gordon tenía un interés especial en ser futbolista del FC Barcelona. Y real, como lo demuestra su buen dominio del castellano para empezar con tan buen pie un día que a buen seguro estuvo soñando y preparando desde hace mucho tiempo. Gordon ya es un culé más.