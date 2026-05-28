Anthony Gordon y su faceta más desafiante: "Quiero que cuando el lateral salga del campo no tenga ganas de volver a jugar contra mí"

Anthony Gordon será desvelado en las próximas horas como el primer fichaje del Barça para la temporada 26/27. El atacante inglés de 25 años llegará procedente del Newcastle a cambio de 70 millones de euros más variables, y firmará para las próximas cinco temporadas. Flick incorpora así a un extremo joven y diferencial, que añadirá una dosis de energía y competitividad a la delantera azulgrana.

El inglés juega principalmente de extremo izquierdo, aunque esta campaña ha sabido desempeñarse como '9', una posición que el Barça aún busca reforzar con acierto. Lo que más destaca en Gordon es su agresividad en la presión y un físico privilegiado para recorrer muchos kilómetros, un perfil ideal para el sistema de Flick. Tampoco se quedan atrás sus registros ofensivos, pues posee un gran golpeo de balón que le ha permitido firmar 17 goles y 5 asistencias esta temporada, 10 de ellos en Champions.

Pero la gran virtud del de Liverpool y lo que más entusiasma en el club es su capacidad para presionar. Es un futbolista idóneo para correr al espacio, ganar la espalda de los rivales y ahogar a los defensas para evitar una salida limpia de balón. Virtudes que él mismo describió como la base de su juego en una entrevista con Rio Ferdinand hace un tiempo: "Todo el mundo quiere ser bueno con el balón. Pero esto, para mí, tiene que ser mi base, porque es en lo que soy bueno. Tengo dotes atléticas en ciertos aspectos, así que si no las aprovechara, sería un desperdicio".

La batalla psicológica

Aunque Gordon no destaca por ser un regateador puro, posee una confianza ciega en sus condiciones para encarar a los defensas basándose, como él mismo dice, en conocer sus propias virtudes: "Me encanta el reto de enfrentarme cara a cara a un lateral o a un defensa. Antes del partido, eso es lo que tengo en mente. Quiero ir al uno contra uno tanto como pueda".

El extremo destaca lo que espera de sus duelos individuales al encarar al lateral, buscando superarlo en todos los aspectos posibles: "Quiero ese desafío, quiero esa batalla mental con el lateral. Cuando salga del campo, quiero que piense: 'Qué difícil ha sido jugar hoy contra él', para que no tenga ganas de volver a enfrentarse a mí. Y realmente quiero ese reto, sin importar lo bueno que sea el lateral".

Gordon y Eric durante los octavos de Champions de esta temporada / Alejandro Garcia / EFE

El Barça ha fichado a una bestia de la presión y de la mentalidad ganadora, siendo una incorporación de alto calibre que sin duda elevará el nivel de la delantera de Flick. Rodeado por jugadores con una mayor capacidad asociativa y de pase, al inglés le lloverán las ocasiones para seguir engrosando unos registros que ya de por sí son notables. En definitiva, una operación que ilusiona para un equipo que aspira a ganarlo todo.