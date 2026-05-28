Anthony Gordon y Deco cenan juntos en Barcelona tras cerrar el fichaje

La operación de Anthony Gordon se ha cerrado a una velocidad de vértigo. Apenas 48 horas después del viaje relámpago de Deco a Inglaterra para negociar personalmente con el Newcastle y convencer al futbolista, el extremo británico ya está en Barcelona y todo está completamente cerrado.

De hecho, según ha podido saber SPORT, Deco y Anthony Gordon cenan en estos momentos en un típico restaurante de Barcelona junto a los representantes del jugador británico y varios abogados de la agencia de representación. El ambiente entre todas las partes es excelente y existe una enorme sintonía después de unas negociaciones intensas que terminaron resolviéndose en tiempo récord.

El director deportivo azulgrana consiguió desbloquear una operación muy compleja en muy pocas horas. Deco convenció tanto al futbolista como a todo su entorno y, además, logró alcanzar un entendimiento rápido con el Newcastle pese a la dificultad de la negociación.

El Barça considera que Gordon puede ser una pieza muy importante dentro del nuevo proyecto deportivo y Flick terminó dando luz verde definitiva a una incorporación que reforzará notablemente el potencial ofensivo del equipo.

El futbolista ya ha superado la revisión médica con éxito y está previsto que firme su nuevo contrato en las próximas horas, aunque el club todavía no ha oficializado la operación ni ha confirmado una fecha concreta para el anuncio. En cualquier caso, no se espera que la oficialidad tarde demasiado en llegar.

Además, los agentes del jugador, junto a los abogados de la agencia de representación, ya han firmado toda la documentación y validado todos los contratos, por lo que Anthony Gordon ya es, a todos los efectos, nuevo jugador azulgrana.