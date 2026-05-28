Imagen SPORT
FC BARCELONA
¡Anthony Gordon pasa revisión médica y sus agentes firman el contrato con Deco!
El extremo inglés llega a Barcelona para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato por cinco temporadas con el club blaugrana
Anthony Gordon ya se encuentra en Barcelona para completar los últimos pasos de su fichaje por el FC Barcelona. El extremo inglés ha aterrizado finalmente este jueves en la ciudad condal en un jet privado procedente de Inglaterra tras varios retrasos en su vuelo.
La llegada del futbolista estaba prevista inicialmente alrededor de las 14:00 horas, aunque el avión ha terminado aterrizando casi una hora y media más tarde de lo previsto, generando máxima expectación en el aeropuerto y entre los medios desplazados para seguir la operación. El inglés, como ha informado el periodista de SkySports Keith Downie, ha viajado junto a su representante Adam Dugdale.
A su salida de la teminal privada del aeroport de Barcelona - El Prat Josep Tarradelles, Gordon ha pronunciado sus primeras palabras como jugador culé -a falta de revisión y oficialidad-: "Estoy muy contento", ha declarado a la prensa mientras saludaba desde la distancia.
Según ha podido confirmar SPORT, Gordon está pasando en estos momentos la revisión médica en el Hospital de Barcelona, un paso definitivo antes de firmar su nuevo contrato como jugador blaugrana.
El atacante inglés rubricará un acuerdo para las próximas cinco temporadas y se convertirá en el primer gran fichaje del proyecto 26/27. Sus agentes Will Salthouse y Adam Dugdale están en el despacho de Deco avanzando el papeleo final para su representado.
Operación relámpago
El Barça y el Newcastle United FC completaron la operación en torno a los 70 millones de euros fijos y unos 10 en variables después de unas negociaciones intensas lideradas por Deco, que cerró el fichaje con un viaje exprés a Londres en el que puso las bases del acuerdo antes de finiquitar los detalles este miércoles en Barcelona.
La dirección deportiva blaugrana aceleró durante los últimos días para concretar la incorporación antes del inicio del Mundial, evitando así posibles complicaciones derivadas del torneo de selecciones. Gordon, que también manejaba ofertas importantes del Liverpool FC y del FC Bayern Munich, siempre priorizó la opción del Barça.
Salvo sorpresa, el anuncio oficial del fichaje llegará en las próximas horas una vez completada la revisión médica y firmada toda la documentación contractual.
- ¡Fichado! Anthony Gordon aterrizará en Barcelona en las próximas horas
- La cronología y los motivos del adiós de Alexia Putellas al Barça
- Anthony Gordon: el Barça ficharía presión, definición y talento
- El dilema del Barça: fichar ya a Anthony Gordon o esperar por Julián Álvarez o Joao Pedro
- La situación de Rashford en el Barça se complica
- ¡Principio de acuerdo para el fichaje de Anthony Gordon por el Barça!
- ¡El Barça envía una oferta formal de 70 millones al Newcastle por Anthony Gordon!
- Reunión de Deco con los agentes de Dani Olmo