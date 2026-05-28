¡Anthony Gordon pasa revisión médica y sus agentes firman el contrato con Deco!

Anthony Gordon ya se encuentra en Barcelona para completar los últimos pasos de su fichaje por el FC Barcelona. El extremo inglés ha aterrizado finalmente este jueves en la ciudad condal en un jet privado procedente de Inglaterra tras varios retrasos en su vuelo.

La llegada del futbolista estaba prevista inicialmente alrededor de las 14:00 horas, aunque el avión ha terminado aterrizando casi una hora y media más tarde de lo previsto, generando máxima expectación en el aeropuerto y entre los medios desplazados para seguir la operación. El inglés, como ha informado el periodista de SkySports Keith Downie, ha viajado junto a su representante Adam Dugdale.

A su salida de la teminal privada del aeroport de Barcelona - El Prat Josep Tarradelles, Gordon ha pronunciado sus primeras palabras como jugador culé -a falta de revisión y oficialidad-: "Estoy muy contento", ha declarado a la prensa mientras saludaba desde la distancia.

Según ha podido confirmar SPORT, Gordon está pasando en estos momentos la revisión médica en el Hospital de Barcelona, un paso definitivo antes de firmar su nuevo contrato como jugador blaugrana.

El atacante inglés rubricará un acuerdo para las próximas cinco temporadas y se convertirá en el primer gran fichaje del proyecto 26/27. Sus agentes Will Salthouse y Adam Dugdale están en el despacho de Deco avanzando el papeleo final para su representado.

Operación relámpago

El Barça y el Newcastle United FC completaron la operación en torno a los 70 millones de euros fijos y unos 10 en variables después de unas negociaciones intensas lideradas por Deco, que cerró el fichaje con un viaje exprés a Londres en el que puso las bases del acuerdo antes de finiquitar los detalles este miércoles en Barcelona.

La dirección deportiva blaugrana aceleró durante los últimos días para concretar la incorporación antes del inicio del Mundial, evitando así posibles complicaciones derivadas del torneo de selecciones. Gordon, que también manejaba ofertas importantes del Liverpool FC y del FC Bayern Munich, siempre priorizó la opción del Barça.

Salvo sorpresa, el anuncio oficial del fichaje llegará en las próximas horas una vez completada la revisión médica y firmada toda la documentación contractual.