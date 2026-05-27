Anthony Gordon: el Barça ficharía presión, definición y talento

Anthony Gordon ocupa un lugar preferente en la carpeta de Deco en fichajes para la próxima temporada. El portugués tiene muchos motivos para intentar su fichaje. Los informes no pueden ser más positivos para ser considerado una incorporación ideal para el FC Barcelona.

Gordon es un futbolista ideal para el sistema de Hansi Flick. Se deja la vida en la presión. Aprieta mucho a los defensores arriba y echa un cable siempre a sus compañeros. Tiene un buen físico que le permite recorrer muchos kilómetros y repetir esfuerzos. Impedir que la defensa rival saque de manera limpia el balón es fundamental para el entrenador alemán.

El internacional inglés, de 25 años y que acudirá al Mundial de Estados Unidos, no es un 9 puro, pero tiene gol. Así lo demuestran los 10 que consiguió en la Champions League, 4 de ellos en solo 45 minutos ante el Qarabag firmando un nuevo récord de la competición. En total, Gordon ha logrado esta campaña 17 tantos y ha repartido 5 asistencias pagando el irregular momento del Newcastle en la Premier League.

Cambio de posición

Eso sí, su técnico Eddie Howe tuvo la brillante idea de cambiarle de posición. Gordon es un extremo que juega por la izquierda a pierna cambiada, pero ha aprendido a actuar de falso 9, moviéndose por todos los flancos del ataque.

Woltemade se ha acoplado como pareja de ataque de Gordon en ataque / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Howe se encontró como su fichaje estrella para el ataque, el alemán Nick Woltemade, no funcionaba como era de esperar de delantero centro, así que decidió inventarse una nueva demarcación para el talentoso Gordon, que empezó a despuntar en esta posición con sus desmarques y punta de velocidad.

Un culé más

A sus 25 años aún tiene margen de progresión y el futbolista va 'loco' por fichar por el Barça. De ahí que sus representantes estuvieran en Barcelona para ofrecer al delantero. Ante el Barça, en la Champions League, demostró buenas maneras y gustó al cuerpo técnico de Flick en sus análisis. Quizá aún no esté al nivel de Luis Díaz o de Olise, del Bayern, pero está en el camino.

No es de extrañar, por tanto, que el Bayern ande también tras sus pasos, aunque en caso de duda, el jugador se decantaría por el FC Barcelona. "Sí, nos enfrentamos al Chelsea y al Manchester City antes, pero nunca fueron así... fueron los mejores contra los que he jugado en ese sentido", sentenció Gordon después del 7-2 sufrido en el Spotify Camp Nou en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Anthony Gordon debe aportar alegría en el juego de ataque barcelonista / ADAM VAUGHAN / EFE

En el Barça también tendría más opciones de ser titular que en un Bayern de Múnich con las posiciones de ataque muy bien cubiertas. Sin Robert Lewandowski, Gordon se jugaría el puesto con Ferran Torres, quien tiene unas características parecidas. Ambos empezaron de extremos para reciclarse en delanteros centro. En esta posición también se puede añadir Dani Olmo.

Es decir, el fichaje de Gordon completaría una filosofía y una manera de entender el fútbol sin un '9' fijo, que no hay en el mercado, para reemplazar a Lewandowski.

Precio asumible

Su precio también juega a favor del FC Barcelona. Según el portal 'transfermarkt', su valoración está en 60 millones de euros y el Newcastle no tendrá otro remedio que vender si el futbolista así lo reclama. También lo necesita para cuadrar sus cuentas después de tantas incorporaciones multimillonarias como la del propio Woltemade por 85 millones de euros procedente del Stuttgart.

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Además, Howe ya cuenta con una plantilla con recursos ofensivos como son los de Elganda, Wisa, Barnes o Osuala. Por tanto, las 'urracas' es´tan por la labor de negociar y el FC Barcelona puede fichar a un jugador con madera de crack.