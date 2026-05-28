¡Anthony Gordon aterriza hoy en Barcelona!

Anthony Gordon ya está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Barça. Según ha podido saber SPORT, el extremo inglés aterrizará hoy en Barcelona a las 14:20 en un vuelo privado procedente de Newcastle para pasar el reconocimiento médico y cerrar definitivamente su incorporación al conjunto azulgrana.

La operación entra ya en su fase final y en el club dan el acuerdo prácticamente por hecho. De hecho, Joan Laporta dejó entrever en la cena de despedida con los agentes de Dani Olmo que el fichaje está muy cerca de hacerse oficial. Ahora solo falta completar los últimos trámites antes de que el Barça anuncie la llegada del futbolista.

El movimiento ha sido uno de los más rápidos que se recuerdan en los últimos mercados. Hace apenas unos días, el Bayern de Múnich parecía el gran favorito para hacerse con el jugador y el Liverpool también había irrumpido con fuerza en la carrera. Sin embargo, un viaje clave para reunirse con el entorno de Gordon cambió por completo el escenario y acabó inclinando la balanza a favor del Barça.

Tal y como avanzó Fabrizio Romano y ha podido confirmar SPORT a través de fuentes aeroportuarias, el jugador ya ha reservado un avión privado para viajar hoy mismo a la capital catalana. El plan previsto es claro: aterrizar, comer rápidamente y dirigirse después al hospital donde se someterá a la revisión médica previa a la firma de su nuevo contrato.

Semanas intensas

Si no hay ningún giro inesperado en las próximas horas, Anthony Gordon se convertirá oficialmente en nuevo futbolista azulgrana.

Pese a que el fichaje del extremo inglés está prácticamente cerrado, el Barça no tiene intención de detenerse ahí y se prevén unas próximas semanas muy intensas en el mercado. Aunque muchas fuentes apuntan a que operaciones como las de Joao Pedro o Julián Álvarez están actualmente descartadas, dentro del club existe optimismo con la posibilidad de incorporar a otro futbolista de talla mundial.

Todo dependerá de las ventas importantes que el Barça espera cerrar a lo largo de este mercado de verano, algo que podría abrir la puerta a nuevos movimientos de gran impacto.