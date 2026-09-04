Anthony Gordon (25 años), sobre sus aficiones: "Mi novia piensa que tengo un TDAH severo porque tengo muchos 'hobbies' y no puedo quedarme quieto"

Anthony Gordon ha irrumpido en el Barça con una naturalidad que pocos fichajes recientes han mostrado. El inglés, incorporado como una de las grandes inversiones del club, ha conectado de inmediato con el entorno: su nombre ya se corea en el Camp Nou y las pancartas en la grada evidencian una acogida que suele reservarse a jugadores con años de trayectoria.

Pero lo más significativo no es la recepción externa, sino su adaptación interna. En un vestuario con códigos propios, jerarquías consolidadas y una exigencia permanente, Gordon se ha integrado sin estridencias. Su humildad, su disciplina y su manera de relacionarse han facilitado un proceso que, para muchos, suele ser más complejo. El idioma aún es un reto, pero el futbolista trabaja cada día para superarlo.

Una mente hiperactiva y obsesionada con aprender

Gordon es un futbolista distinto, movido por una curiosidad casi inagotable. Le apasiona la psicología deportiva y dedica buena parte de su tiempo libre a leer sobre mentalidad competitiva. Entre sus libros de referencia figuran 'Winning de Tim Grover', 'The Art of Winning and Leadership' de Dan Carter, 'Never Finished' de David Goggins, 'Life Force' de Tony Robbins y 'Mentality Mamba' de Kobe Bryant. Incluso deslizó que le gustaría crear un club de lectura dentro del vestuario.

Anthony Gordon celebra su gol ante el Rayo Vallecano / Valentí ENRICH / Sport

Su pareja, Annie Keating, lo conoce desde la infancia y es quien mejor resume esa energía constante que lo define. Él mismo lo explicó en 2023: "Mi novia piensa que tengo un TDAH severo porque tengo muchos ‘hobbies’ y no puedo quedarme quieto. Me obsesiono con las cosas. Lo que sea que tenga en mente durante esas dos semanas, me compro todo el equipo, investigo hasta el último detalle, y así soy yo". Esa inquietud lo lleva a explorar disciplinas tan diversas como el ajedrez, el tenis, el boxeo o la caza. Todo le interesa, todo quiere dominarlo.

Ajedrez, boxeo y una preparación física nada convencional

El ajedrez se convirtió en una vía para ocupar las horas muertas y terminó siendo una afición en la que ha alcanzado un nivel notable. También juega al billar y al póker, actividades que le permiten mantener la mente activa.

Anthony Gordon jugando al ajedrez / Archivo

Su preparación física es igualmente singular. Rechaza el trabajo de fuerza tradicional porque considera que incrementa el riesgo de lesión. En su lugar, prioriza la flexibilidad, la recuperación y el control corporal. Practica yoga y sigue una rutina de concentración previa a los partidos que empieza hasta dos días antes. El boxeo, que inició en su adolescencia en Liverpool, le ayudó a canalizar agresividad y competitividad hacia el fútbol.

Una frase que lo marcó fue la que le transmitió Leighton Baines, su capitán en el Everton: "Never too high, never too low", un principio que ha adoptado como guía emocional.

Un admirador de Gerrard que creció en el eterno rival

Aunque se formó en la cantera del Liverpool, Gordon se consolidó en el Everton desde los 11 años.

Su ídolo, sin embargo, sigue siendo Steven Gerrard, por encima incluso de David Beckham. En Goodison Park trabajó bajo las órdenes de Frank Lampard, quien le enseñó a filtrar las críticas y potenciar su instinto goleador.

Gordon no rehúye las entrevistas ni las preguntas incómodas. Le gusta explicar lo que piensa y alejarse de los discursos prefabricados: "Me gusta mucho dar entrevistas y que los aficionados sepan lo que pienso. Hay futbolistas que sólo dan respuestas de relaciones públicas pareciendo robots. Eso no me gusta. Prefiero ser honesto. Somos humanos y tenemos opiniones sin miedo a compartirlas", afirmó en 2024.

Un perfil diferente que encaja en el Barça

La combinación de talento, disciplina y una personalidad marcada por la curiosidad ha hecho que Gordon "caiga de pie" en el Barça.

Anthony Gordon, en su primer viaje como jugador del Barça / FC Barcelona

Su manera de entender el deporte, su obsesión por aprender y su capacidad para adaptarse a cualquier entorno han seducido al barcelonismo. Es un jugador que quiere comprenderlo todo, dominarlo todo y competir siempre. Un fichaje que, por ahora, encaja a la perfección en el proyecto blaugrana.