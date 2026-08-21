El anterior Rodri del Barça: una figura emblemática y a reivindicar de la historia blaugrana

Rodrigo Hernández Cascante no es el primer Rodri de la historia del Barça. Ha habido otros pero ninguno tan relevante como Paco Rodri (1934-2022).

Francesc Rodríguez ,Paco Rodri, nació en el barrio de Sants el 8 de marzo de 1934. Hijo de Francisco y Fernando el pequeño Paco empezó a jugar a fútbol en la calle.

Sus primeros clubs en categorías inferiores fueron el Europa y la Penya Xics de Hostafranch antes de saltar a la cantera del España Industrial, club vinculado al Barça.

Paco Rodri, en una visita reciente a la redacción de SPORT / T.C.

De aquí pasó al equipo juvenil barcelonista donde mutó de delantero centro a central. Este cambio fue clave para triunfar en el fútbol profesional. Antes de llegar al primer equipo pasó por el equipo amateur blaugrana y el España Industrial que era entonces el segundo equipo del Barça.

En el filial barcelonista fue clave para lograr el ascenso a Primera División. En la máxima categoría Rodri fue el jugador más utilizado por Miquel Gual pero le faltó un punto para conservar la categoría.

Su ascenso al primer equipo no llegó hasta que Helenio Herrera lo reclamó en la temporada 1958-59 y lo convirtió en titular de su defensa con Ferran Olivella y Gràcia.

Paco Rodri fue un central muy cumplidor / DESCONOCIDO / EDECASA

Rodri tenía ya 24 años y estaba más que preparado para darlo todo por el Barça. Era un central poderoso en el juego aéreo y muy seguro en las tareas de marcaje.

El equipo de HH logró dos ligas consecutivas con Rodri como un puntal defensivo incuestionable. Helenio le hizo creerse mejor de lo que era con sus características 'artimañas' psicológicas.

Un choque con Gento en un Madrid-Barça de Copa de Europa le supuso una rotura de menisco y ligamento externo de la rodilla derecha. Buena parte del partido lo jugó lesionado mostrando una entrega a los colores blaugranas incomparable.

Paco Rodri recordaba su pasado glorioso como jugador / MARC CASANOVAS / Enviados

Pese a que en aquella época era mucho más difícil recuperarse bien de este tipo de lesiones la voluntad de hierro de Rodri le permitió volver al máximo nivel.

La prueba es que su gran mentor Helenio Herrera o hizo titular en el Mundial de 1962 cuando el mago ejerció de seleccionador español.

Rodri jugó en el tramo final de su carrera en el Nàstic como cedido y cuando regresó al Barça colgó las botas en el año 1966 pero siguió ligado al club al ejercer de entrenador del equipo amateur del club ( lo que sería posteriormente el Barça C).

Una imagen de Paco Rodri, un central de los de antes: valiente, rápido, de los que se anticipaban, generoso en el derroche físico y comprometido con el escudo / FCB

Rodri había disputado 236 partidos con la camiseta azulgrana y un palmarés que incluía dos Copas de Ferias (59/60 y 65/66), dos Copas (58/59 y 1962/63) además de las dos ligas citadas. .

También entrenó en el Condal y el Juvenil del Barça y en el primer equipo fue entrenador asistente con entrenadores del nivel de Vic Bukingham o Rinus Michels.

En ocasiones puntuales tuvo que ejercer como primer entrenador. Con Weisweiler y Laureano Ruiz también fue segundo entrenador.

Paco Rodri posó con Johan Cruyff y el periodista de SPORT Toni Closa / DESCONOCIDO / EDECASA

Durante muchos años se dedicó a realizar informes de posibles fichajes. El primer informe que recomendaba contratar a Diego Armando Maradona llevaba su firma pero no fue el único ya que él recomendó contratar a jugadores que acabaron de blaugranas como Quique Costas, Migueli, De la Cruz, Simonsen o Víctor Muñoz.

También elaboró cientos de informes de jugadores interesantes que finalmente no recalaron en el Barça como López Ufarte, Gordillo o Maceda.

Esta es la cuarta parte del informe de Paco Rodri sobre Diego Maradona / Sport

Posteriormente volvió a vincularse al fútbol base ejerciendo labores logísticas y se mantuvo activo hasta su muerte como observador de la cantera realizando informes de gran utilidad. Su función de observador era muy valorada por todos los responsables de la cantera del club.

Paco Rodri se emocionó en la presentación del libro que le dedicó David Salinas / VALENTI ENRICH / Enviados

Si el Rodri que acaba de fichar el Barça es un jugador que mejora a sus compañeros ya que gobierna los partidos con una gran inteligencia y sentido colectivo, el Rodri que fue un hombre de club formidable era una persona excepcional que se hizo querer gracias a una calidad humana maravillosa.

Su altruismo y profesionalidad fue retratada por el sempiterno periodista de SPORT David Salinas. La obra 'Rodri, una vida entregada al Barça, es un libro de referencia para cualquier buen culé para descubrir una figura infravalorada en la historia del club.

Paco Rodri posa con ilustres veteranos del Barça / JOAN MONFORT / EDECASA

Rodri Hernández Cascante arranca su historia como jugador del Barça con grandes ambiciones. El Rodri que nació en 1934 y murió en el 2022 a los 88 años fue probablemente uno de los hombres de club más formidables de la historia blaugrana.

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Sería fantástico que Rodri Hernández conozca algún día el legado que dejó Paco Rodri, uno de los héroes culés que más han dado por su club sin esperar nada a cambio.