Antelm Pujol, endocrino y nutricionista, sobre el ayuno intermitente de Ferran Torres: "Puede estar comiendo menos calorías de las que necesita"

Ferran Torres lleva tiempo defendiendo que el rendimiento de un futbolista no depende únicamente de lo que sucede sobre el terreno de juego. El delantero del FC Barcelona considera que la alimentación, el descanso y la recuperación son tres pilares fundamentales para mantenerse al máximo nivel, y por eso ha ido modificando algunos hábitos con el paso de los años.

Uno de los que más interés ha despertado es el ayuno intermitente, una rutina que él mismo explicó al revelar que suele cenar sobre las siete y media u ocho de la tarde y que no vuelve a comer hasta las dos del día siguiente.

Además, asegura que entrena con el estómago vacío porque así se encuentra mejor: "Entreno en ayunas y me siento con más energía yendo con el estómago vacío. No tengo la necesidad de desayunar, no me siento con hambre".

Ferran Torres, en un entrenamiento de España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tras las declaraciones, Antelm Pujol, médico especialista en endocrinología y nutrición, se ha pronunciado al respecto y cree que cenar temprano sí aporta beneficios demostrados: "Cenar tres horas antes de irnos a dormir mejora la recuperación muscular, reduce los niveles de cortisol y además mejora la cantidad y calidad del sueño. Por tanto, cenar pronto, concretamente tres horas o más antes de irte a dormir es una práctica efectiva para mejorar tu salud y tu rendimiento".

Sin embargo, el especialista cree que el debate está en el ayuno intermitente, ya que supone un reto importante para alguien que necesita consumir una gran cantidad de calorías cada día para recuperarse de los entrenamientos.

"Si solo tienes seis horas al día para comer, un deportista de élite que necesita muchas calorías para recuperarse de sus entrenos tiene una ventana de oportunidad muy estrecha para comer esas calorías y potencialmente puede estar comiendo menos de las calorías que necesita", explica.

También comenta que esa falta de energía puede traducirse en una menor ingesta de carbohidratos, proteínas, grasas y micronutrientes, todos ellos imprescindibles para recuperarse correctamente y mantener un buen rendimiento físico.

Aun así, el doctor insiste en que el ayuno intermitente no es incompatible con el deporte profesional, aunque sí considera imprescindible que esté cuidadosamente planificado.

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"No significa que un deportista de élite no pueda hacer ayuno intermitente. Significa que la ventana de oportunidad de seis horas de ingesta tiene que ser muy precisa, correctamente calculada y medida para que el deportista ingiera todos los nutrientes que necesita para recuperarse correctamente, también para rendir bien y para estar sano", concluye.