Con Ansu, todavía hay esperanza

Ansu Fati no juega desde el pasado 4 de enero en Barbastro. En la localidad aragonesa disputó 28 minutos en partido correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey. Desde entonces, diez partidos consecutivos sin minutos. En seis de ellos, incluso se quedó fuera de la lista de convocados.

El panorama para el atacante de la cantera, que no ha querido escuchar ofertas en este último mercado de invierno, pinta mal, aunque en el club no lo dan todo por perdido. "He hablado con él honestamente. Lo está haciendo bien en los últimos días y está cerca del equipo", aseguró Hansi Flick la semana pasada respecto a la situación de Ansu Fati.

El entrenador alemán, que hubiese visto bien una salida en forma de cesión del jugador como también ha visto bien que haya decidido quedarse para luchar por un puesto, espera que Ansu todavía pueda subirse al que podría ser su último tren y pueda volver a estar cerca de ser aquel jugador que heredó el '10' de Leo Messi, pues solo cuenta con 22 años.

Ansu Fati está cerca de volver al equipo, según Flick / Valentí Enrich

Todavía tiene Flick esperanza en Ansu y también la tienen en la dirección deportiva azulgrana. Para empezar porque han visto un cambio en el jugador, mucho más activo en las últimas semanas, trabajando mucho más para, como dijo Flick, llegar al nivel de sus compañeros, algo que le permitirá tener minutos. "Es habitual que se quede disparando a puerta tras las sesiones de entrenamiento", explican. "Quiere luchar por volver a ser importante en el Barça y ojalá lo consiga porque era un gran futbolista al que han perjudicado mucho las lesiones", siguen.

La pretemporada

En este sentido, consideran que a Ansu le perjudicó mucho la fascitis plantar que tuvo durante la pretemporada. El canterano se había marchado la temporada pasada cedido al Brighton porque Xavi pidió su salida. Aceptó el reto, pero su rendimiento en Inglaterra fue irregular. De regreso al Barça, se decantó por luchar durante la pretemporada por un lugar en un equipo que estrenaba entrenador y en el que todos partían de cero. Empezó bien la pretemporada, pero llegó una inoportuna lesión que provocó que no pudiese viajar a la gira por Estados Unidos.

"Fue una lástima. Fue una gira con muchos jugadores jóvenes, podría haberse ganado un sitio y haber ganado en confianza. Cuando regresó, ya habían vuelto los internacionales y estaban por delante suyo", dicen en el club. Y es que Ansu no volvió a jugar hasta finales de septiembre. En total, ha disputado solo 186 minutos esta temporada repartidos en ocho encuentros.

En el Barça esperan que el esfuerzo que está haciendo el jugador tenga premio y vuelva a tener minutos. Tienen claro que Ansu no tiene ningún problema físico, pero que sí está falto de confianza. Un gol le podría ir muy bien. Todavía nadie quiere tirar la toalla.