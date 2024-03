Ansu aún resuena tras la exhibición de Lamine

Mientras Lamine marcaba un gol que daba la vuelta al mundo, Ansu Fati era tendencia en twitter. La afición del Barça ha sido históricamente de ponerse la venda antes de la herida. Ni siquiera Cruyff logró cambiar del todo esa tendencia a anticipar calamidades y ponerse en lo peor. Queda claro con Lamine: mientras se ilusiona imaginando en qué puede convertirse, sufre con la posibilidad de que se repita algo parecido a lo de Ansu.

Fati ha tenido que buscar un reset en el Brighton, alejado de los focos y de un dorsal herencia de Messi; cansado de las lesiones y de no encontrarse. En el conjunto inglés no ha logrado olvidarse de las lesiones, pero el barcelonismo tampoco se olvida de él. A pesar de tantos obstáculos, el culé aún sueña con recuperar una buena versión de Ansu y por qué no verle formar un ataque junto a Lamine.

FC Barcelona - Mallorca: El gol de Lamine Yamal

El canterano volvió a dejar a todo el mundo con la boca abierta con un golpeo delicado y quirúrgico para decidir el encuentro y sacar al Barça de un apuro. De nuevo una acción de jugador distinto. De esas que invitan a comparaciones grandilocuentes y adjetivos de brocha gorda. El técnico del Mallorca, Javier Aguirre lo contó a su manera. "La primera vez que vi a Leo Messi y necesité 5 minutos para decir: qué rata. Lamine pinta a rata, el sinvergüenza. Es muy joven. Sé que aquí trabajan muy bien con la gente joven y si continúa así dará muchas alegrías al Barça".

A Xavi le preguntaron por la respuesta de su colega en los banquillos y no pudo evitar una sonrisa, aunque quiso ser prudente. "Cualquier jugador al que se ha comprado con Messi ha saliedo perdiendo. No es bueno compararlo con él. Sí que es verdad que tiene algún parecido. Es zurdo cerrado, va por dentro y te la clava por dentro [...] Pero con su edad ya nos marca diferencias. Él y Cubarsí pueden marcar una época en el club".

El técnico sabe que tiene entre manos uno de esos talentos genuinos. Ocurre que solo tiene 16 años y los compañeros han pasado de tratarlo como un 'rookie' a buscarlo cuando quema el balón para decidir partidos.