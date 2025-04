Ansu quiere desligarse del Barça a final de temporada

Ansu Fati volvió a tener minutos en la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Borussia Dortmund. Tuvo cuatro minutos cuando el Barça ya ganaba por 4-0. Eran sus primeros minutos desde el 4 de enero, cuando disputó 28 ante el Barbastro en la primera ronda de la Copa del Rey jugada por los azulgranas.

Está claro que el atacante no cuenta para Hansi Flick y por ello, como hemos explicado en 'La Posesión', tanto él como su entorno tienen decidido dejar el Barça a final de temporada. Ansu Fati tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, pero no quiere seguir. Ya le ha comunicado a su agente, Jorge Mendes, que le busque equipo y que también negocie con el Barça su desvinculación, pues su deseo no es salir cedido, lo que quiere es ser libre para continuar con su carrera en otra parte.

SPORT.es

Desde el entorno de Ansu Fati, no entienden que el futbolista haya carecido de oportunidades en este 2025, pues explican que está bien físicamente y listo para jugar. También apuntan cierto enfado con Flick, pues creyeron en el mercado de invierno que el alemán iba a contar con él. Es la razón por la que no escucharon las ofertas que les llegaron para salir.

El atacante, que la temporada pasada jugó cedido en el Brighton, regresó en verano al Barça con la intención de triunfar en el equipo de su vida, pero ha tenido pocas oportunidades este curso. Ha participado solo en nueve partidos, siendo titular solo en un encuentro, en Liga contra el Sevilla.