Xavi negó de forma tajante la posibilidad de una salida del jugador hacia el club blanco Reiteró que Ansu "es patrimonio del club. Ya he sido contundente con él"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, se mostró sorprendido cuando le preguntaron por las palabras de Carlos Ancelotti en las que hablaba sobre el futuro de Ansu Fati dejando en el aire un posible interés del Madrid. El técnico blaugrana no lo creía. "¿Ansu al Madrid? ¿Estáis de broma? Con Ansu ya fui muy contundente la semana pasada. Es patrimonio del club ahora y en el futuro. Más claro no se puede ser"

Xavi comentó que deportivamente no hay duda alguna sobre Ansu en el Barça. "Se están generando debates estériles con Ansu y no lo entiendo. Es un jugador que pertenece al Barça y contamos con él. Está bien de forma y estamos muy contentos con su rendimiento. Esperemos que ya se acabe de hablar de todo esto porque no tiene sentido", indicó el técnico.

Pese a todo, Xavi reconoció que tanto Ansu como la mayoría de jugadores tiene un futuro incierto y no puede asegurar el futuro de muchos. "Nosotros tenemos una situación difícil con el tema del fair-play. Nos viene de atrás y es una situación compleja con la que estamos luchando. Ya lo veís en el tema de las incripciones. Al final deberemos valorar y apostar por las prioridades para el equipo y tomar decisiones en función de esto".