"Ansu es un jugadorazo, volverá a rendir al máximo nivel"

Algunos no entendieron por qué Rodri Sánchez (Talayuela, 24 años) decidió marcharse del Betis y firmar por el Al-Arabi de Qatar. Aún era joven como para irse a un fútbol tan exótico. Sin embargo, parece que el tiempo le está dando la razón. El futbolista, que pasó por la Masia, está jugando a gran nivel y es una de las estrellas de la liga.

Sobre su fútbol en Qatar, el interés del Barça hace ya unos cuantos meses y la figura de Ansu Fati, con el que coincidió en la cantera azulgrana, ha hablado Rodri Sánchez para SPORT. Está encantado con la decisión que tomó.

Pregunta: 6 goles y 14 asistencias en 5 meses en Qatar, ¿desde luego no parece que haya ido mal el cambio no?

Respuesta: La verdad es que no, me encuentro muy cómodo en el equipo y con mis compañeros, ya que desde el primer día me arroparon y me recibieron con los brazos abiertos haciéndome sentir uno más de la plantilla.

P: ¿Cómo es tu vida por allí? ¿Echando de menos Sevilla supongo no?

R: Claro que echo de menos Sevilla, ha sido mi casa, pero ahora estoy muy a gusto en Qatar porque, aunque es otro estilo de vida y otra cultura, me estoy adaptando bien a esta nueva vida y con ganas de disfrutar de esta nueva etapa en mi vida.

P: ¿Sentías que tenías que salir ya del Betis o vino todo un poco así?

R: Yo estaba preparado física y mentalmente para rendir y dar lo mejor de mí. De hecho, dispute minutos en Liga y Conference antes de marchar, pero al final creo que se tomó una decisión que beneficiaba tanto al club como a mi y a mi familia.

P: ¿Cuándo pensaste en salir del Betis? ¿en algún momento pensaste en Qatar? ¿Qué otras opciones había?

R: Bueno, una vez empezada la temporada yo lo único que quiero es jugar y disfrutar en el campo que es lo que realmente me gusta. Yo estaba feliz en el Betis, pero pensándolo con mi agente y familia tomamos la decisión de firmar por el Al-Arabi ya que sería la mejor opción para ambas partes.

P: ¿Qué es lo que más has aprendido del fútbol de Qatar?

R: He aprendido a que este fútbol, diferente al europeo, también es muy competitivo. Mucha gente que no tiene la oportunidad de seguir la Liga y que desconoce este fútbol opina sin saber que aquí los futbolistas vienen a “retirarse”. Si hay grandes futbolistas que han decidido venir aquí es porque quieren vivir nuevas experiencias y seguir compitiendo.

P: ¿Es más completo el Rodri de ahora?

R: Por supuesto, pero con un gran margen de mejora. Me estoy sintiendo muy cómodo en el campo, a gusto, pero sin bajar los brazos ya que tengo aun muchos años de fútbol por delante.

P: Se debatió mucho en España cuando jugadores como tu o Gabri Veiga dejaban España para irse a proyectos muy potentes en lo económico, pero no tanto en lo deportivo. Cinco meses después, ¿entiendes esa reflexión?

R: Desde fuera todo es más fácil de ver y estas personas tienen facilidad para opinar sin conocer realmente, primero a las personas y luego el nivel futbolístico de la competición. Bien es cierto que el dinero está ahí, pero no es el factor principal por el que grandes jugadores vienen.

P: ¿Volverías a tomar la misma decisión que en su día tomaste?

R: No me gusta ponerme en una situación hipotética, pero si en su día tome esta decisión ha sido por algo, y ahora solo pienso en el presente y en tratar de ayudar al equipo en todo lo que sea posible.

Rodri Sánchez, en acción con el Betis / EFE

P: Ahora tienes 24 años y estás demostrando estar en un buen nivel... ¿Te fuiste para volver? ¿Has pensado en el futuro?

R: Como ya te he dicho antes, no me gusta hablar ni del pasado ni del futuro, solo del presente. Mi objetivo es ayudar al equipo como sea posible, con goles, asistencias o con lo que haga falta

P: Aprovechando que te tenemos por aquí. En algún momento se habló de una posible vuelta al Barça, donde estuviste en su cantera. ¿Fue opción en algún momento? ¿Hubo algo ahí?

R: Enorgullece que un equipo como el FC Barcelona se interese en ti, pero a mí lo que de verdad me importa es mi nuevo club que fue el que más apostó por mí este verano y yo ahora solo quiero defender esta camiseta y dar lo mejor de mí para seguir mejorando.

P: Te tengo que preguntar por Ansu Fati. Coincidiste con él en La Masia. Hay quién ya lo da por perdido después de todas las lesiones que ha tenido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué recuerdas de él?

R: Ansu es un chico muy joven que ha tenido un par de lesiones graves y mala suerte una vez salido del quirófano. Ansu tiene una calidad tremenda y una facilidad de cara a portería, pero después de la lesiones es muy complicado recuperar esa confianza y más aún si no tienes suficientes minutos para demostrar tu valía. Ansu es una grandísima persona y un jugadorazo que, seguro que volverá a rendir a un gran nivel, aunque sea muy complicado por la competencia que hay en el club y los pocos minutos que ha tenido hasta la fecha.