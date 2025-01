Ansu 'frena' a Rashford

Pasan los días y el Barça sigue sin generar el espacio salarial necesario para poder incorporar a Marcus Rashford, objetivo desvelado por SPORT días atrás. Varias eran las carpetas que podían ayudar al Barça a cumplir su objetivo pero la realidad es que a 19 de enero todo parece reducido a dos nombres: Ansu Fati y Eric García.

La hoja de ruta de la dirección deportiva y el cuerpo técnico pasa por la salida del '10', que lleva cuatro partidos consecutivos quedándose fuera de la lista de convocados. El propio Flick ha admitido públicamente que ha sido claro con Ansu y que ahora es él quien debe decidir qué hace.

Como viene informando SPORT, el atacante no ve nada claro abandonar la disciplina azulgrana en este mercado de invierno. Fati recibió la confianza del técnico en pretemporada y se convenció de que podía ser protagonista en este Barça. Sin embargo, las lesiones y el rendimiento ofrecido por el atacante han llevado el tema a un callejón sin salida: Ansu no cuenta y no tiene otra salida que aceptar un cambio de aires. El tema es el cuándo.

Eric, la 'bala' más real del Barça

Si en lo que queda de enero el extremo no cambia de decisión, el fichaje de Rashford será prácticamente imposible. De hecho, según cuál fueran las condiciones de salida de Ansu podría ser que incluso ni así el Barça pudiera afrontar la ficha del jugador británico, que llegaría cedido.

Así pues, todo indica que la única bala mínimamente 'real' de la dirección deportiva para generar 'fair play' es Eric García. Flick no querría desprenderse del de Martorell pero la continuidad de Araujo le deja sin muchas opciones de gozar de minutos. El Girona le quiere y habrá que ver si hay posibilidad de acuerdo en los próximos 10 días.