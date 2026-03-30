Ansu Fati vuelve a vestirse de azulgrana con un invitado inesperado

La mañana del sábado dejó una imagen tan inesperada en Sant Joan Despí. Ansu Fati, actualmente cedido en el Monaco, apareció por sorpresa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. No lo hizo solo. A su lado, una figura tan mediática como llamativa: Paul Pogba, su compañero en el conjunto monegasco y, según evidencian las imágenes recientes, también uno de sus grandes apoyos personales.

Aprovechando unos días en Barcelona, el delantero quiso reencontrarse con el que sigue siendo su hogar futbolístico. Su presencia no pasó desapercibida desde el primer momento. Ansu volvió a pisar el césped de la Ciutat Esportiva con naturalidad, como si nunca se hubiera marchado.

Uno de los detalles más simbólicos de la jornada fue el atuendo elegido por el atacante. Ansu recuperó su pantalón de entrenamiento del Barça con el dorsal ‘10’, un número que en su día representó el relevo generacional en el club azulgrana.

Ansu en el gimnasio junto a Pogba / INSTAGRAM

Pogba, protagonista

Durante la sesión, tanto Ansu como Pogba se ejercitaron con normalidad, alternando trabajo sobre el césped con ejercicios en el gimnasio. La complicidad entre ambos fue evidente en todo momento. No es casualidad. En Mónaco, el centrocampista francés se ha convertido en una figura clave en el día a día del joven delantero, ejerciendo casi como mentor dentro y fuera del vestuario.

Esa relación quedó reflejada en las redes sociales. Fue el propio Ansu quien compartió varias imágenes del entrenamiento conjunto, mostrando escenas tanto en el campo como en las instalaciones interiores. La publicación venía acompañada de un mensaje que rápidamente generó reacciones: “Father and son” (padre e hijo).

Ansu Fati encara los últimos meses de su cesión en el Mónaco, que finaliza en junio, sin que su futuro esté definido. Su temporada en el conjunto del Principado ha tenido luces y sombras. En términos numéricos, sus registros son más que interesantes: 8 goles en 18 partidos. Sin embargo, su participación ha sido irregular. Solo ha sido titular en un 22% de los encuentros, un dato que refleja que todavía no ha logrado asentarse como pieza indiscutible en el once. Este contexto abre múltiples interrogantes. En Barcelona, su nombre sigue generando debate. Su talento nunca ha estado en duda, pero las lesiones y la falta de continuidad han condicionado su evolución en los últimos años.