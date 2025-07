Ansu Fati: "No vengo con ánimo de revancha, vengo al Mónaco para volver a disfrutar del fútbol"

Ansu Fati tuvo una primera jornada muy completa como jugador del Mónaco. El delantero pasó las pruebas médicas, disfrutó de su primer entrenamiento vestido de corto junto a sus nuevos compañeros y explicó sus primeras sensaciones en su presentación.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero dar las gracias al club por apostar por mí. Desde que me llamaron y tuvimos el primer contacto, lo tuve muy claro: quería venir, quería seguir creciendo y estoy con muchas ganas de empezar este nuevo reto y aportar al máximo al club y al equipo", empezó diciendo.

El futbolista solo tuvo palabras amables para el club azulgrana cuando le preguntaron si afrontaba esta cesión con ánimo revanchista o de venganza para demostrar que se habían equivocado con él. "De venganza nada: vengo a disfrutar del fútbol que hace tiempo que no tengo la oportunidad. Vengo a disfrutar a aportar lo máximo y ojalá podamos hacer grandes cosas. ¿Volver a la selección? Eso ya dependerá de mi rendimiento".

Ansu también se refirió a cómo había sido su salida del club azulgrana y qué espera de esta cesión en relación con lo que vivió en el Brighton hace dos temporadas. "Sinceramente, creo que los cambios son para bien. Claro que esta temporada estaré aquí pero siempre voy a estar agradecido al Barça. En Brighton tuve mi experiencia: muchos creen que fue mala pero fue una experiencia bonita. Empecé bien, luego tuve una lesión y no tuve continuidad. Ojalá aquí sea distinto aquí y pueda tener continuidad y participar mucho si el míster lo ve así".

Al delantero le recordaron que en Francia lo ven como 'el Lamine Yamal que apareció antes de Lamine Yamal' y Ansu aseguró que son grandes amigos y que han estado en contacto estos días. "Sí, claro que hemos hablado. Siempre estamos juntos en Barcelona y sé que me quiere mucho y que me desea lo mejor. Es algo mutuo y la verdad es que casi todo el equipo me ha deseado suerte. Son gente buena con la que llevo mucho tiempo en La Masia. Les deseo lo mejor y en especial a Lamine".

"Físicamente estoy muy bien"

La carrera de Ansu ha estado atravesada por las lesiones. Unos contratiempos que le han impedido tener continuidad y a los que se refirió. El delantero fue tajante en este sentido: "Físicamente estoy muy bien. Acabé la temporada entrenando todo, así que me encuentro bien". Además reflexionó sobre el relato que le acompaña de si le falta confianza o hay una cuestión psicológica que explique su rendimiento.

"Bueno, no sé. Yo intento estar lo mejor posible y yo creo en Dios... al final lo que me pasa es algo que no puedo controlar pero sí que puedo minimizar los riesgos y es lo que hago. Intento trabajar lo máximo para estar lo mejor posible y si a veces no se da, sigo peleando y estoy seguro que de que encontraré mi momento otra vez y disfrutaré otra vez de esto".

Ansu también contestó preguntas sobre Pogba, un futbolista con el que dijo "será un sueño coincidir" y recordó una anécdota de sus años en La Masia. "Era el gran ídolo de mi mejor amigo en La Masia y siempre hablábamos de él porque había un póster suyo colgado. Todos sabemos lo gran jugador que es Pogba y nos alegramos de que volviera a jugar. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Ojalá podamos disfrutar juntos y es un reto conseguir que el equipo esté donde se merece".