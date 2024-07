Ansu Fati supera con nota su primer test físico

La calidad de Ansu Fati no se discute. Tanto en su etapa en el fútbol base blaugrana como en el primer equipo, el delantero nacido en Bisáu ha mostrado sobradamente sus cualidades técnicas. Ansumanne Fati Vieira es un atacante desequilibrante y goleador. El único punto que siembra dudas sobre el futuro blaugrana de Ansu es su estado físico. Su año en el Brighton no ha disipado estas dudas pero el jugador está dispuesto a reivindicarse en la pretemporada. As ha informado que su primer test físico con el nuevo preparador físico del Barça Julio Tous resultó positivo.

Ansu Fatí quiere ganarse una plaza en el primer equipo y para ello quiere exhibir todas sus credenciales para convencer al nuevo entrenador blaugrana. El atacante formado en La Masia, según As, se sometió este martes a un test de fuerza supervisado por el nuevo preparador físico del Barça Julio Tous. Una prueba que , según esta información, superó con una nota alta.

Pendiente de las diferentes operaciones del mercado

El futuro de Ansu Fati puede resolverse dependiendo de las sensaciones que el canterano pueda exhibir ante la atenta mitrada de Hansi Flick y su cuerpo técnico pero los movimientos del mercado también pueden ayudar a que su caso se resuelva en un sentido o en otro.

Es un secreto a voces que el Barça quiere reforzar la banda izquierda de su ataque y que Nico Williams es la prioridad. La posibilidad de que se traspase a Raphina y el intento de cerrar una nueva cesión a Joao Félix dejan las posibilidades muy abiertas para saber quienes serán los dos candidatos a ejercer de '11' (extremo izquierdo) en los planes de Flick.