Ansu Fati sigue desaparecido

Segundo partido amistoso de pretemporada del Mónaco y segundo encuentro en el que Ansu Fati no dispone de minutos. No jugó contra el Círculo de Brujas y tampoco lo ha hecho esta tarde ante el Coventry, partido en el que los de Adi Hütter han acabado goleando (0-5) con tres tantos de Akliouche, uno de Biereth y otro de Bouabré.

La cesión de Ansu Fati al Mónaco se hizo oficial el pasado 1 de julio tras renovar el delantero con el Barça hasta 2028 y diferir parte de su salario. En el acuerdo de cesión, se incluyó una opción de compra de once millones de euros. El club del Principado se hará cargó de unos 3,7 millones de euros netos de la ficha del jugador.

Ansu Fati llegó a Mónaco cuando los que son sus nuevos compañeros ya llevaban unos cuantos días entrenando. La razón por la que todavía no ha dispuesto de minutos es que todavía no ha alcanzado el ritmo necesario para tenerlos y Hütter no quiere arriesgar con una posible lesión. Sucede lo mismo con Paul Pogba, que llegó al Mónaco al mismo tiempo que Ansu y tampoco ha tenido todavía minutos en esta pretemporada. Se espera que ambos puedan debutar en el próximo amistoso del Mónaco. Los de Hütter jugarán contra el Nottingham Forest el próximo sábado. Si todavía no lo pueden hacer, deberán esperar hasta el 26 de julio, día en el que el equipo del Principado se enfrentará al Arminia Bielefeld.

Ansu ha aceptado el reto del Mónaco para relanzar su carrera, mermada por las lesiones. La pasada temporada, el jugador que heredó el '10' de Messi, apenas contó para Hansi Flick. Tampoco le fue bien el curso anterior, que jugó cedido en el Brighton. El jugador sabe que ahora cuenta con la confianza de Hütter. El técnico del Mónaco le convenció para que aceptase la cesión e incorporarse a su equipo.