Ansu Fati: puerta cerrada en el Barça

Ansu Fati se había convertido en un problema para el Barça este verano, pero el entorno del futbolista se movió rápido para cerrar una operación inesperada con su cesión con opción de compra hacia el Mónaco. El club necesitaba ahorrarse buena parte de su salario y se pactó renovarle hasta el 2028 difiriéndole algunas cantidades y posibilitando su marcha al club monegasco. Ansu ha recuperado su mejor versión en la Ligue1, pero el área deportiva no contempla repescarle para el próximo curso y se está a la espera de que siga rindiendo para que el Mónaco se haga con la totalidad de sus derechos por 11 millones de euros.

La salida de Ansu este verano ya pintaba como definitiva. En el Barça buscaron un traspaso definitivo, pero las opciones que tenía encima de la mesa no convencían al futbolista, que eligió desde el primer momento el préstamo al Mónaco. En el club blaugrana no se contaba con él y se sigue sin contar a pesar de que al canterano sí le gustaría tener una oportunidad para poder triunfar en el Barça tras un debut espectacular que le llevó a asumir el dorsal '10' del equipo como gran estrella emergente. Su agente, Jorge Mendes, estuvo hace muy poco en Barcelona y tiene claro que la opinión del club blaugrana sobre el futuro del jugador no ha cambiado a pesar de sus buenas actuaciones.

La operación de préstamo no deja dudas y el Barça sí se aseguró tener un rendimiento económico a futuro. Todo va encaminado a que Ansu fiche finalmente por el Mónaco por cuatro temporadas y con la posibilidad, si sigue con esta evolución, de que pueda salir traspasado en el futuro, algo que dejaría un buen dinero a las arcas del club blaugrana ya que en el acuerdo de cesión se quedó un buen porcentaje de un posible traspaso.

La idea del Barça es planificar ya sin Ansu Fati, convencidos de que el extremo no retornará a la disciplina blaugrana a partir del 30 de junio ya que asumen que el Mónaco pagará la opción de compra antes de finalizar la temporada. A sus 22 años, el futuro de Ansu puede dar muchas vueltas y tampoco se descarta que en el futuro pueda volver algún día, pero no será la próxima temporada.

Hay varios clubs de la Premier League que le están siguiendo con atención, pero Ansu está feliz en el Mónaco a pesar de que el cambio de entrenador no le ha acabado de cuadrar. El canterano blaugrana sabe que ha encontrado un entorno favorable y una Liga perfecta para que su rendimiento sea óptimo y su idea es consolidarse ahí durante un tiempo. Si físicamente el atacante va a más, en el futuro sí que le gustaría regresar a la Liga española.

En su momento, el Atlético de Madrid preguntó por él, pero no se fue a más y ahora todo el mercado está pendiente de que consiga mantener regularidad. Nadie duda de su enorme calidad y esperan que haya dejado atrás sus problemas físicos. Lo único que queda claro es que el Barça ha decidido que no le repescará.