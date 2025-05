Ansu Fati no pudo despedirse de la afición sobre el césped

Era un partido de emociones.El deseo de compartir un título y también las ganas de muchos jugadores de celebrarlo con su afición. Y, especialmente, Ansu Fati que podía haberse despedido del público en el que tenía pinta de ser su último partido en casa con la camiseta blaugrana. Ansu calentó en la banda en la segunda parte con el resto de jugadores, pero Hansi Flick no lo introdujo en el campo apostando por otros delanteros. La cara del canterano lo decía todo y parece que su futuro está decidido. No seguirá porque no cuentan con él para el próximo proyecto deportivo.

No ha sido un año fácil para Ansu. Solo comenzar la pretemporada se lesionó tras regresar de su cesión al Brighton y no pudo mostrarse ante un Hansi Flick que la había abierto la puerta a la continuidad. El técnico alemán recordaba sus grandes actuaciones y tenía el reto de recuperarle para el mundo del fútbol. De hecho, le dio opciones en la primera vuelta, pero otra inoportuna lesión acabó con todo.

Ya en diciembre, Flick habló con Ansu para que se buscara equipo ya que no iba a tener oportunidades. Habló muy claro con él y le dejó, incluso, fuera de las convocatorias. Una época complicada, que tampoco gustó mucho en el vestuario. Flick, incluso, reveló que debía trabajar más en los entrenamientos para tener opciones de jugar y puso como ejemplo a Pau Víctor, que nunca había bajado los brazos. Fue Pau Víctor el que salió al campo ante el Villarreal en los últimos minutos para recibir el homenaje de la afición. Todo queda dicho.

Ansu se ha quedado casi todo el 2025 en blanco y su agente, Jorge Mendes, ya sabe que debe buscarle equipo o una solución en forma de rescisión amistosa. Hay equipos interesados pero no pueden pagar su salario y el Barça buscará la mejor solución para todas las partes porque es un tema muy sensible. Por ahora, la dirección deportiva dejará que acabe la temporada el próximo fin de semana para, luego, comunicar de forma definitiva su situación. Algo ya sabe y tiene contrato hasta el 2028.

El club blaugrana entiende que ha dado oportunidades a Ansu, pero el entorno de Ansu no ha quedado satisfecho con la gestión que ha hecho Hansi Flick con el jugador. La relación es profesional y poco más, pero el alemán entiende que aquí no tendrá sitio en el futuro y que es estéril mantenerlo ocupando una ficha. Ansu cree que tiene fútbol en sus botas y le tocará demostrarlo fuera del Barça.