Ansu Fati y Osasuna: contigo empezó todo

El canterano regresa al campo donde anotó su primer gol como futbolista del primer equipo del Barça Tres años y tres meses después, el delantero ha visto puerta en 21 ocasiones más, dos de las cuales, en este curso

El Sadar. Un estadio que le trae muy buenos recuerdos a Ansu Fati. El estadio en el que disputó su primer partido como visitante en el primer equipo del Barça. El estadio donde anotó su primer gol. Este martes volverá a Pamplona para disputar la última jornada antes de que arranque el Mundial de Qatar 2022 y, ¿por qué no? celebrar un nuevo gol ante el conjunto rojillo.

Fue un 31 de agosto de 2019, hace tres años y tres meses. El Barça visitaba El Sadar en la tercera jornada de la Liga, después de perder en el debut de la competición doméstica por 1-0 contra el Athletic, pero después de golear 5-2 al Betis en la segunda jornada. Contra los andaluces, Ansu Fati -un gran desconocido para la mayoría de aficionados- disputó sus primeros minutos con el primer equipo.

Con el '31' a la espalda, ya se convirtió en un fijo para Ernesto Valverde y no bajó al filial, donde ni tan siquiera llegó a debutar. Con 1-0 en contra en el marcador, debido al tempranero tanto de Roberto Torres, el 'txingurri' agitó al equipo en el descanso, dándole confianza a Ansu y relevando a Semedo. Sergi Roberto ocupó el lateral y Rafinha bajó al interior, dejándole el extremo izquierdo para el de Guinea-Bisáu.

Carles Pérez, ubicado en la banda contraria, envió un centro al área y Ansu dejó suspendidos en el aire sus 178 centímetros para enviar al fondo de las mallas el cuero con un cabezazo inapelable. El canterano se convirtió, de esta manera, en el jugador más joven de la historia del Barça en anotar un gol en Liga: 16 años y 304 días, superando a Bojan Krkic, un dato que él mismo reconoció desconocer en la zona mixta. Arthur anotó el segundo poco después, pero el mismo Roberto Torres situó el 2-2 definitivo desde el punto de penalti.

“Primero no sabía que había entrado y me quedé algo sorprendido. ‘Hostia, ha entrado’ y me he quedado sorprendido. Estoy muy contento por este primer gol, pero queríamos la victoria y eso me deja algo triste”, comentó cuando finalizó el encuentro.

Desde entonces, Ansu no ha vuelto a jugar contra Osasuna, ni en el Camp Nou ni en El Sadar. Los cuatro encuentros que se han disputado entre ambos equipos desde aquella fecha han coincidido con periodos en que el futbolista se encontraba en la enfermería. Aquella tarde de agosto inició la leyenda de Ansu. Con 77 partidos a su espalda -ya con el dorsal '10'- y 22 goles celebrados, Fati regresa a Pamplona.