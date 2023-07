Ansu Fati, ante la oportunidad de renacer

Xavi valora muy positivamente que haya adelantado su regreso y lo ve como síntoma de que quiere volver a ser importante El técnico está convencido que si recupera su mejor tono físico puede llegar a ser un delantero que marque diferencias

Ansu Fati tenía permiso del club para incorporarse al trabajo ayer lunes pues había disputado la Nations League con la selección española pero decidió avanzar su regreso para saludar a sus compañeros y empezar a trabajar en el gimnasio. Un gesto inequívoco que el '10' del Barça no quiere perder más tiempo y que afronta esta temporada con una gran motivación. Una muestra total y absoluta del compromiso que tiene con el equipo y el proyecto de Xavi.

El técnico azulgrana valoró muy positivamente la presencia del delantero antes de tiempo porque significa que está con ganas y tener a los futbolistas enchufados desde el primer día es una cosa que los entrenadores no pueden dejar de valorar. Y especialmente en aquellos jugadores que son especiales, como es el caso de Ansu Fati.

Esta temporada no es una más para él. La afronta con el reto de dejar atrás todos los problemas, sobre todo los físicos, que le han impedido volver a ser aquel futbolista que maravilló a todo el mundo antes que se rompiera en aquel partido contra el Betis en el Spotify Camp Nou en el 2020. Aquella inoportuna lesión truncó sus ilusiones y las de todo el barcelonismo.

No ha logrado volver a ser el mismo ni tener aquella chispa que lo hacían diferencial. Después de asumir el reto de heredar el '10' de Leo Messi, no esperaba que aparecerían tantas piedras en el camino hacia el estrellato definitivo. Las lesiones lo han martirizado hasta el punto de no querer pasar más por el quirófano y optar por un tratamiento conservador cuando recayó de sus dolencias.

Los problemas físicos ya han quedado atrás y cuentan en el club que lo ven más fuerte que nunca. Xavi no tiene la más mínima duda de su talento y está plenamente convencido que si logra recuperar su máximo nivel físico volverá a ser un jugador determinante porque el gol lo sigue teniendo. "Xavi cree que merece otra oportunidad", aseguran en el club.

Ansu Fati habla con Xavi durante el entrenamiento | FCB

Lo cree Xavi pero es que además Ansu Fati no está dispuesto a tirar la toalla. Ha demostrado y se ha demostrado que puede ser un delantero top a nivel mundial y por eso se cerró en banda a una hipotética salida en este mercado de verano. Fue muy taxativo en su deseo de triunfar de azulgrana ante su padre, que no veía mal un cambio de aires para que tuviera más minutos, ante su representante, Jorge Mendes, al que le dijo que dejara de escuchar ofertas porque no pensaba salir del Barça, y ante el club, que lo consideró transferible y se planteó muy seriamente su traspaso al Wolverhampton.

Este capítulo parece cerrado y la dirección deportiva y el club también están dispuestos a darle la oportunidad de renacer. El propio Joan Laporta aseguró en la entrevista que concedió a SPORT que ahora no se contempla su salida. "Tiene contrato. De Ansu todo apunta a que esta temporada va a estar mucho mejor que la anterior, que fue casi de recuperación de una lesión complicada y de la que había recaído. Tanto a nivel de la selección como del entrenador, nos dicen que cada día está mucho mejor", afirmó.

Y además, recalcó que Xavi cuenta con él para su nuevo proyecto porque lo ve con condiciones de volver a brillar como antes. "Ojalá podamos ver pronto al Ansu Fati que encandiló y enamoró al fútbol. Confío en ello. Y sé que el entrenador también. Y me da tranquilidad. De hecho, el otro día comentaban que en los entrenamientos, cuando hacen apuestas a la hora de meter goles, siempre son Ansu Fati y Lewandowski los máximos goleadores", rebeló.

Sus números la temporada pasada

En el ejercicio pasado disputó 51 partidos en todas las competiciones, una cifra elevada pero si vamos al detalle observamos que solo jugó 14 partidos como titular. Pese a todo, logró marcar 10 goles (7 en la Liga, 2 en la Copa del Rey i 1 en la Supercopa de España) que lo situaron como el tercer máximo goleador del equipo después de Raphinha y Robert Lewandowski.

Su gran objetivo es superarlos y si no aparecen contratiempos y Xavi le da más minutos -sigue teniendo la sensación que fue un poco injusto con él en este apartado- no debería tener demasiados problemas para superarlos.