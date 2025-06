Ansu Fati-Mónaco: Límite, 30 de junio

Ansu Fati regresa ya de sus vacaciones con su salida pendiente. Tanto él como su agente, Jorge Mendes, y el Barça van a acelerar los contactos para intentar llegar a un acuerdo final con el Mónaco, el destino que más convence al futbolista por su proyecto deportivo, por la ciudad y por el interés que han mostrado en las últimas semanas. El límite para concretar esta operación es el próximo 30 de junio para que sea viable económica en cuanto a salario. Y es que la fiscalidad del país monegasco ayudaría mucho, pero para ello el futbolista debería residir ya en Mónaco antes de la finalización de este mes.

Mónaco y Barça avanzaron mucho en la cesión del jugador hace unos 15 días. Sobre todo porque el delantero blaugrana dio el visto bueno a salir cuando se había mostrado muy reacio a abandonar la disciplina barcelonista en los últimos meses. Jorge Mendes le convenció de la oportunidad y le dejó claro al Barça que se debía explorar esa vía para solventar un caso que se había enquistado mucho. El club blaugrana está de acuerdo en que se debe concretar su marcha al Mónaco, pero exige no pagar nada de su salario ya sea por la vía del Mónaco o porque el jugador se decida a perdonar algunas cantidades.

Los dos clubs están de acuerdo en la modalidad de cesión con opción de compra, de unos 14 millones de euros. Y también se ha hablado la posibilidad de incluir una opción de recompra por el doble de esta cantidad en los dos siguientes mercados de verano en el caso de que siga en el Mónaco. Las cifras cuadran y ahora se está intentando acordar las cantidades a percibir por parte de Ansu Fati.

El canterano blaugrana tiene un salario de unos 6 millones de euros netos por temporada, con contrato hasta el 2028. Ese dinero es imposible que lo asuma el Mónaco, pero impositivamente pagará bastante menos que en España por lo que la cantidad neta que puede percibir en el club monegasco podría llegar a los 4 millones de euros. El Barça desea que el Mónaco suba esta propuesta y que el jugador acepte perder alguna cantidad para no poner un solo euro. En todo caso, si debe ayudar en el salario, el club blaugrana desearía que fuese mínimo ya que así ayudaría en el límite salarial del próximo curso.

Hay muchas opciones de que todo pueda acordarse en los próximos días con la llegada de Deco y del jugador a Barcelona. Es una prioridad absoluta desbloquear este tema entre esta y la próxima semana para que haya fumata blanca y Ansu pueda desplazarse ya a Mónaco para comenzar a residir. Y el objetivo del Barça es que el futbolista pueda recuperar su mejor versión para cerrar de forma definitiva su traspaso.

El hecho de que el Barça tenga incluida una opción de recompra a futuro también tranquiliza a un futbolista que siempre ha querido triunfar de blaugrana, pero que las lesiones no se lo han permitido. Ansu necesita ritmo de juego y sabe que en el Barça no tendrá minutos en el próximo proyecto de Flick y tiene claro que el Mónaco puede ser su última gran oportunidad. La cesión al Brighton no funcionó por sus problemas físicos, pero su entorno más directo asegura que físicamente está ya perfecto y que existe el convencimiento de que en Francia podrá rendir al cien por cien.