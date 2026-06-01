¡Ansu Fati, al Mónaco y el Barça roza el 1:1 del límite salarial!

La primera pieza clave de la operación salida en el Barça acaba de encajar. Ansu Fati será finalmente jugador del Mónaco a título definitivo. El club monegasco activa la opción de compra y pagará 11 millones de euros de traspasaso tal y como estaba estipulado una vez ha llegado a un acuerdo salarial con el propio futbolista, que ha tenido que ajustar sus emolumentos para poder continuar en la Ligue1. Según avanzó el periodista Fabrizio Romano, la operación ya está cerrada a la espera del anuncio oficial, que podría llegar en las próximas horas.

El movimiento de la venta de Ansu Fati es de mucho calado para el Barça. Y es que estos 11 millones de euros que percibirá el club blaugrana, más el ahorro que dejará salarialmente el futbolista, con contrato en el club blaugrana hasta 2028, permitirá llegar ya a la norma del 1:1, por lo que el Barça podrá operar con absoluta normalidad en el mercado. La marcha de Ansu era una de las operaciones que el Barça esperaba concretar antes del 30 de junio y ahora se está negociando la salida de Roony Bardghji en calidad de cedido o vendido con opción de recompra. El canterano Marc Casadó deberá el siguiente.

El club blaugrana tenía muy claro que Ansu no iba a contar con espacio en la plantilla del primer equipo a pesar de su buen rendimiento en Francia. Pese a todo, el propio futbolista quiso consultar si podría tener una última oportunidad, algo que no iba a ser posible. Tras tener la confirmación del Barça, Ansu y su entorno avanzaron en las negociaciones con el Mónaco para concretar su fichaje a largo plazo. El Barça se queda un porcentaje de una futura venta.

Ansu Fati ha tenido un gran rendimiento en el Mónaco logrando una cifra de 11 goles, muchos de ellos decisivos. Es cierto que la temporada ha sido irregular, pero el canterano blaugrana ha recuperado sensaciones físicas y ha sabido sacar su mejor fútbol a nivel internacional. Sus buenas actuaciones le han valido para estar en la pre-lista del Mundial con la selección española aunque finalmente no entró en la convocatoria definitiva.

En el Barça han seguido las evoluciones de Ansu con detenimiento y se han alegrado del rendimiento del futbolista, pero el canterano no entraba en los planes de Hansi Flick. Ya el pasado verano le abrió la puerta y el club blaugrana cerró una operación que debía finalizar con la venta del futbolista, algo que ha acabado sucediendo. Ansu siempre ha querido triunfar y regresar al Barça, pero su ciclo, por ahora, se ha acabado. El club blaugrana ya ha firmado a Anthony Gordon como apuesta de presente y futuro y, difícilmente, tendrá espacio para Ansu.