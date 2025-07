Ansu Fati se marcha cabreado del Barça

Ansu Fati se va al Mónaco y, quizás, si las cosas le van bien, no volverá más al Barça. El club monegasco ha sido la gran apuesta del futbolista y del agente del futbolista por el estilo de juego, la capacidad económica del proyecto y la calidad de vida. Ansu dio el OK a su salida tras finalizar la temporada y lo ha hecho convencido. Sabía que no le querían y tampoco tenía demasiadas ganas de continuar si no iba a jugar nada.

Ansu se va cabreado del Barça porque cree, sobre todo su entorno más directo, que no se han portado bien con él. El verano pasado, Flick le comunicó que iba a contar con el futbolista y que le daría minutos. Y en enero le abrieron la puerta muy a finales de mercado.

No gustó que el entrenador le echase en cara públicamente su labor en los entrenamientos y aseguran que, físicamente, está preparado para jugar. Tampoco ha gustado el papel de la dirección deportiva. No se han sentido bien tratados y siempre han tenido la sensación de que el Barça priorizaba su marcha de forma definitiva. La situación ha causado heridas y el jugador solo quiere demostrar que puede recuperar su mejor nivel para dejar en evidencia a gente del club blaugrana.

Ansu nunca ha puesto problemas al Barça en cuanto a su salida. Ya se fue al Brighton cuando Xavi Hernández le comunicó que no iba a contar con él y ahora ha sido prácticamente el primero en solventar su futuro, junto a Lenglet. El futbolista siempre había reclamado una oportunidad, pero no ha podido ser y no desea prolongar la situación por su bien y por el del equipo. De hecho, tiene una relación personal de amistad con muchos jugadores de la primera plantilla, que le han arropado y ayudado con el calvario deportivo que estaba pasando y que esperan que algún día pueda retornar.

El futbolista ha accedido a firmar un acuerdo a futuro con el Mónaco por si ejerce la opción de compra y sabedor que puede ser un impulso en su carrera. Porque están convencidos de que el Mónaco será un trampolín. Y ya habrá tiempo para pasar cuentas en el caso de que el delantero recupere su mejor forma. Es joven y tiene tiempo. De hecho, el exentrenador del Sevilla, García Pimienta, lo quiso el pasado verano y estaba plenamente convencido de que le iba a hacer triunfar.

El entorno de Ansu llegó a plantear que si no le querían, le rescindieran el contrato, pero finalmente las aguas han vuelto a su cauce y se ha logrado un acuerdo favorable para todas las partes en el que el Barça se ahorrará unos 8 millones de euros en salario, algo que con el Brighton no fue posible. A Ansu le queda contrato hasta el 30 de junio del 2028, por lo que si regresa el próximo verano deberán tomar una decisión definitiva.