Ansu Fati habla claro sobre su futuro

El canterano ha hablado sobre su situación desde la 'Fàbrica Damm' en la presentación de la recaudación conseguida por el libro 'Relatos Solidarios' "Ayer me fui enfadado porque a veces creo que a la gente del Camp Nou que tanto me apoyan no les devuelvo lo que me dan"

L'Antiga Fàbrica Damm ha sido este mediodía el escenario en el que se ha cerrado la decimoséptima edición del proyecto 'Relats Solidaris de l'Esport'. Ansu Fati, que ha ejercido de padrino en esta edición, ha entregado a Angie Rosales, representante de Pallapupas, la entidad beneficiaria, un cheque de 61.917 euros. Con esta cantidad, el proyecto iniciativa de un grupo de periodistas deportivos de Barcelona, llega ya al millón de euros recaudados en todas las ediciones del libro solidario.

Ansu Fati, titular ante el Cádiz, ha mostrado su satisfacción por haber podido ayudar en el proyecto. Además ha explicado sus sensaciones para el partido del jueves ante el Manchester United. "Somos el Barça y no debemos tener miedo. El equipo está muy bien, ellos también pasan por una buena racha y sabemos que será complicado, pero vamos con la idea de pasar de ronda y seguir con la buena dinámica".

Ansu ha asegurado que la lesión está olvidada y que se encuentra "al cien por cien y listo para ayudar al equipo" y ha asegurado que no piensa en abandonar el club aunque ahora no esté siendo tan protagonista. "Tengo contrato hasta el 2027 y ojalá pueda estar incluso más años aquí. Quiero estar muchos años en el Barça".

"Ayer me fui enfadado porque a veces creo que a la gente del Camp Nou, que tanto me apoyan, no les devuelvo todo lo que me dan. Les estoy muy agradecido y contento de estar en el club que quiero y en el que me formé", ha confesado el delantero.