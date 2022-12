Ansu Fati: "Antes de fichar por el Barça, probé en el Real Madrid"

El joven talento de La Masia ha hablado sobre sus inicios en el mundo de fútbol Ansu espera poder volver a su mejor versión en esta segunda parte de la temporada

Después de un Mundial con menos protagonismo del que le habría gustado, Ansu afronta una segunda parte de la temporada donde quiere volver a su mejor versión, olvidando por completo los fantasmas del pasado. El jugador ha hablado sobre sus inicios en el mundo del fútbol, asegurando que "Antes de fichar por el Barça, probé en el Real Madrid".

El joven delantero ha repasado sus primeras etapas en el fútbol base. "Todo ha ido muy rápido desde que estoy en España. A las pocas semanas de mi llegada empecé a jugar en el Herrera y a finales de 2010 estaba en el Sevilla FC con mi hermano Braima. Me gustaban Kanouté y Jesús Navas en ese momento." Además, ha explicado como acabó entrando en La Masia, donde se quedaría hasta llegar al primer equipo. "Un año después, el Barça vino a por nosotros. Mi hermano fue allí, pero yo no pude, por una cuestión administrativa, y me quedé un año sin jugar partidos reales. Antes de fichar por el Barça, probé en el Real Madrid. En ese momento, el club no tenía residencia para alojar a sus jóvenes jugadores. Después de discutirlo con mi padre, decidimos que el Barça era la mejor opción, con La Masia, tanto para el fútbol como para mi educación."

Ansu afronta este segundo tramo de la temporada con ganas de volver a su mejor nivel y ganarse el puesto de titular indiscutible. El propio Xavi ha comentado que está encantado con el jugador y que será decisivo. "Creo que a partir de ahora será más importante para nosotros. Trabaja bien, tiene actitud. En estos seis meses tiene que ser clave", ha comentado.