Ansu Fati: "Estoy feliz en Mónaco"

Ansu Fati vuelve a sonreír. El jugador cedido por el Barça ha encontrado su sitio en Mónaco, donde podría continuar las próximas temporadas. Los del Principado están dispuestos a pagar los 11 millones de euros y el futbolista, en una entrevista al diario Marca, aseguró que "estoy feliz en el Mónaco".

El delantero no quiso dar más pistas y aplazó su decisión hasta que termine el ejercicio con su actual club: "Cuando acabe la temporada, hablaré con quien tengo que hacerlo para decidir". En el FC Barcelona lo tiene muy complicado y todo apunta a que puede desarrollar los siguientes años de su carrera en el Mónaco.

Ansu Fati, en un partido del FC Barcelona como espectador / Enric Fontcuberta. / EFE

Ansu Fati, de 23 años, tiene contrato con la entidad barcelonista hasta el 2028, pero el club está buscando otro perfil de delantero centro por la posible marcha de Robert Lewandowski, como Julián Álvarez o Joao Pedro de candidatos, y también está sondeando jugadores por la banda izquierda, como Anthony Gordon, por lo que Ansu se quedaría sin sitio.

Buenas cifras

El internacional español ha disputado 28 partidos con el Mónaco en los que ha marcado 11 goles. Unas cifras notables para un futbolista que ha tenido que superar la desgracia de las lesiones.

Ansu Fati vuelve a sonreír en el Mónaco // ASMONACO / TONI MUNAR

En estos momentos se encuentra en un buen momento, como explica en la entrevista a Marca: "Estoy bien, me siento feliz. Puedo jugar y estar disponible en todos los partidos y ojalá pueda seguir así porque siento que, con regularidad, puedo dar mucho".

Ansu Fati ha tenido que luchar contras lesiones "y lo seguiré haciendo hasta que llegue una temporada en la que me libere de todo, porque he visto muchos ejemplos de jugadores a los que les ha pasado y llega un momento en que se acaba. Yo trabajo para estar al máximo nivel".

El Mundial

Su buen momento le ha llevado incluso a estar en las quinielas para entrar en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. Sería su segunda Copa del Mundo después de haber jugado la del 2022 en Qatar bajo las órdenes de Luis Enrique. "Sería un sueño. Intento hacer mi trabajo y, si llega ese premio, sería muy feliz. Esto tranquilo, trabajando y haciendo lo mío. Si tiene que llegar, llegará y, si no, seguiré trabajando para entrar en la próxima convocatoria", dijo.

Ansu Fati mantiene contactos con el vestuario y reveló que "especialmente con Balde, Araujo, Gavi, Lamine... hablamos de todo y, cuando voy a Barcelona, nos juntamos y charlamos".

Ansu Fati, en el Mundial del 2022 ante Japón / Ali Haider / EFE

De uno de sus amigos, Lamine Yamal, se mostró confiado en que pueda disputar el Mundial: "Espero que llegue bien y fresco y pueda dar una alegría a España, como ya hizo en la Eurocopa".

Del Clásico manifestó "será difícil porque el Real Madrid sabe que si pierde, el Barça gana la Liga. Será un Clásico divertido". Ansu Fati espera un partido "emocionante" y más porque "pueden proclamarse campeones".

Del Mónaco reveló su amistad con Paul Pogba y que se siente muy a gusto en un club "en el que el recibimiento ha sido excelente y esa ha sido la clave para que la adaptación haya sido tan buena".

Ansu Fati parece haberse liberado, sobre todo del lastre de las lesiones, y vuelve a disfrutar. Una excelente noticia para todos los amantes al fútbol.