Ansu Fati encuentra un aliado en el vestuario para ganarse a Flick

"He hablado con él de forma honesta. Lo está haciendo bien y está cerca del equipo, pero esto no es hablar con el entrenador y empezar a jugar al día siguiente". Hansi Flick se ha referido con honestidad a la situación de Ansu en varias ocasiones, pero Ansu no se rinde. El delantero no está entrando en las convocatorias, pero está decidido a cambiar su situación en el equipo.

Lo ha explicado el programa Què T'hi Jugues! SER Catalunya: hace días que Ansu se queda muchas veces después del entrenamiento a hacer trabajo extra. Hoy mismo, en un día que los jugadores tenían libre, se ha acercado a la Ciutat Esportiva para seguir ejercitándose. Pero la gran novedad es que, en los días donde el equipo se ejercita con normalidad, es habitual verle quedarse un rato más haciendo ejercicios específicos.

Unos ejercicios vinculados a la posición de delantero para los que ha encontrado un gran aliado en la plantilla: Robert Lewandwski. En la última sesión, la de la previa ante el Sevilla, el club ya facilitó imágenes de los dos delanteros haciendo ejercicios de remate. Es algo que se está volviendo cada vez más habitual: Lewy y Ansu haciendo finalizaciones acompañados de un portero y algunos preparadores.

La ayuda de Lewy

El delantero polaco está apretando a Ansu para que gane ritmo y vuelva a tener minutos. Ansu ya sabe cuál es el camino para volver a tener minutos. Se lo ha dicho el técnico alemán: quiere ver más intensidad en los entrenamientos. Según estas informaciones, el propio Ansu se lo reconoció al técnico, que tenía que apretar más, tras una charla que tuvieron tras el encuentro copero ante el Barbastro. Ese día Ansu estaba decepcionando porque esperaba ser titular y se encontró con esta explicación del alemán.

A pesar de no estar contando para Flick, Ansu sigue convencido de que quedarse y mejorar para poder ganar más protagonismo en el equipo. Su decisión definitiva es quedarse hasta junio a pesar de las propuestas que han llegado las últimas semanas. Ahora mismo Lamine, Lewandowski, Ferran, Olmo, Fermín y Pau Víctor están por delante suyo en la rotación.