Ansu Fati, descartado contra el Betis... y con pie y medio fuera del Barça

Ansu Fati tiene un pie y medio fuera del FC Barcelona. Después de quedarse fuera de la lista tanto en las semifinales como en la final de la Supercopa de España 2025, el canterano ha vuelto a ser descartado por decisión técnica. El extremo no ha entrado en la convocatoria para recibir al Real Betis en Montjuïc y ha recibido el enésimo 'mensaje' de un Hansi Flick que no cuenta con él, en este caso más significativo que nunca al tratarse de un encuentro de Copa del Rey en el que los futbolistas menos habituales tendrán minutos y oportunidades.

Por normativa de la Federación Española de Fútbol, Flick solo podía convocar a 22 jugadores para el duelo de octavos de la Copa ante el Betis. Como ya hizo frente al Athletic Club y el Real Madrid en la Supercopa, el alemán no ha incluido en la lista a Ansu Fati.

Decisión firme del técnico culé pocas horas después de darle un toque de atención público en la rueda de prensa de este martes: "Soy sincero con todos, he hablado con él. Le dije al llegar que está preparado para ser profesional y mostrar un gran rendimiento. Se lesionó, pero tras la lesión no nos mostró su cien por cien. Y es una pena por él y por nosotros. No lo dio todo. Tiene que trabajar como todos y dar lo mejor. Es lo que queremos".

Aunque Flick aseguró que Ansu "es jugador del Barça" y "lo importante es que siga trabajando para entrar porque estamos muy contentos con él", es evidente que el futuro del atacante parece muy lejos del club azulgrana. Solo ha disputado 186 minutos en lo que llevamos de curso y desde mediados de noviembre no ha estado sobre el terreno de juego ni media hora (28 minutos frente al Barbastro). De hecho, ni en la primera ronda de la Copa fue de la partida: sustituyó a Robert Lewandowski en el 62', cuando el electrónico ya reflejaba el 0-4 con el que finalizó el compromiso.

Pretendientes

Hace unas semanas Ansu no quería ni escuchar la posibilidad de cambiar de aires en el mercado de invierno, más si cabe después de su experiencia en el Brighton, pero los tres descartes consecutivos y los contundentes mensajes de Hansi Flick dejan claro al extremo que, si se queda, es muy probable que deba convivir con el ostracismo hasta el final de la campaña. La competencia es feroz y a partir de ahora las oportunidades serán todavía más caras.

Como hemos ido informando en SPORT, varios clubes españoles están muy pendientes de la situación de Ansu. Equipos como el Girona, el Valencia o el Betis podrían ser buenas opciones para que el canterano relanzara su carrera a sus 22 años. También el Sevilla, aunque esta alternativa es prácticamente descartable por las malas relaciones institucionales entre la entidad hispalense y el Barcelona.

Menos de 20 días. Este es el tiempo que le queda a Ansu Fati para cambiar de opinión y aceptar una salida que le permita empezar a jugar con regularidad hasta final de temporada. Hasta la fecha, el atacante se resiste a abandonar el Barça en este mercado de invierno. Sin embargo, las señales de club, cuerpo técnico e incluso buena parte de su entorno suponen una presión cada vez mayor para que el '10' recalcule en su idea de seguir a las órdenes de un Flick que no cuenta con él.