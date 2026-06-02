Ansu Fati anuncia su nueva canción y da el salto a la música a la espera de fichar por el Mónaco

Barça y Mónaco llegaron a un acuerdo para que Ansu Fati sea jugador del Mónaco. La opción de compra de 11 millones de euros, acordada la temporada pasada, se activará, pero la operación aún no está cerrada del todo. El conjunto azulgrana está negociando el porcentaje de futura venta de Ansu, en caso de que el Mónaco se quisiera desprender del jugador en un futuro. Ansu Fati ha ido ganando protagonismo a lo largo de la temporada en la Ligue 1 y su valor de mercado se ha revalorizado.

El extremo salió del club el verano pasado en busca de oportunidades, tras pasar también por la Premier League. Flick le comunicó que lo mejor para él era buscar una salida y Mónaco le ha venido como anillo al dedo. Se ha adaptado a la ciudad-estado a las mil maravillas, donde se ha topado con Paul Pogba, un jugador que también llegaba al club en busca de minutos y que ha terminado siendo un aliado perfecto para Ansu, por su forma de ser y por estar en la misma situación futbolística.

Durante la temporada, empezó quedándose fuera de las convocatorias, pero poco a poco fue entrenando en los planes de, primero Adi Hütter, y luego Sébastien Pocognoli, quién parecía haberle cortado las alas cuando estaba en su mejor momento, pero al final siguió apostando por el extremo. En total, 30 partidos oficiales y 12 goles (1 en Champions), nada mal teniendo en cuenta que venía de lesión.

Ansu Fati explicó que ha encontrado en Mónaco un entorno ideal para disfrutar de una vida más tranquila. Mónaco le ha sorprendido por su estilo de vida y por el contraste entre el lujo de sus calles y la tranquilidad que ofrece. El buen clima y la posibilidad de disfrutar de paseos al aire libre son algunos de los aspectos que más valora desde su llegada, convirtiendo la ciudad en un lugar cómodo para desconectar.

Su pasión por la música y el primer 'single'

En una entrevista con el diario MD, Ansu explicó que le encanta ir al estudio junto a Pogba para cantar. Es un apasionado de la música y el centrocampista francés le inculcó el hecho de ponerse delante del micrófono y probar de cantar versos. Y en consecuencia, ha anunciado que el próximo 19 de junio lanzará su primera canción: 'Sea como Sea'.

"Hola! Al fin puedo contarles una gran novedad! El próximo 19 de junio llega #SeaComoSea, mi primer single musical. Es un proyecto muy especial que he creado con muchísima ilusión y que tenía muchas ganas de compartir con tod@s vosotr@s. Espero que os acompañe, os emocione y lo hagáis vuestro tanto como yo. Les dejo el enlace en mi bio, para que puedan hacer el #presave y ser los primeros en escucharlo cuando salga. ¡Gracias por estar aquí y formar parte de este comienzo!", decía Ansu en sus redes sociales, muy emocionado.

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La nueva etapa del todavía jugador en propiedad del Barça está a punto de empezar. Firmará al fin en propiedad de un club, tras dos años cedido, y lo compaginará con lo que más le gusta: la música.