Ansu empieza a ver la luz al final del túnel

La ausencia de Ansu Fati en todos los amistosos del Mónaco ha generado dudas alrededor del delantero. Los problemas físicos que han condicionado su carrera provocaban incertidumbre, pero su nuevo técnico aclaró hace unas semanas su situación.

"Ansu está un poco más cerca de unirse al grupo que Paul Pogba. En Barcelona no pudo trabajar como debería, pero creo que en 10 o 15 días estará más presente en los entrenamientos", anunció Adi Hütter el 16 de julio. “Quiero que regrese lo antes posible, pero como dijimos al comienzo de la temporada, tenemos que tener cuidado con Ansu. No queremos que recaiga ni que acumule problemas".

El mensaje de Hütter dejaba claro que Ansu no había llegado de las vacaciones en las mejores condiciones físicas, pero que su presencia en los entrenamientos grupales estaba cerca. El técnico también apuntó a la posibilidad de que no estuviera en el debut liguero del Mónaco el sábado 16 de agosto ante el Le Havre.

"Podría ser complicado". Desde el entorno del futbolista -apuntaron en la SER- no hay preocupación con la situación del futbolista. Es más, destacan los cuidados al futbolista y el nivel de los preparadores del Mónaco. "Allí se preparan, lo quieren de verdad".

Las previsiones de Hütter se han ido cumpliendo y el Mónaco ya hace días que comparte imágenes de Ansu entrenado con el grupo. El jueves pasado el club monegasco mostró al delantero en una sesión de preparación junto a sus compañeros. El plan del Mónaco no se debe a ninguna lesión del futbolista, que terminó la temporada del Barça sin molestias.

Ocurre que los preparadores del Mónaco se encontraron con un Ansu que ha tenido más vacaciones que otros veranos y estaba lejos del mejor tono muscular. Dados los últimos precedentes, se ha querido ir con la máxima preocupación. El objetivo era que minimizar los riesgos de una lesión cuando participara de la intensidad de los entrenamientos. Ansu también ha logrado en las últimas semanas ponerse en su peso ideal y cada vez está más cerca de participar en algún partido.

Hay que recordar que la propuesta de Hütter implica mucho trabajo de presión para los delanteros y ese será uno de sus grandes retos. Pese a que todavía no hay una fecha decidida para que entre una convocatoria, en Francia apuntan que tiene todos los números de no entrar en la lista para el debut liguero.

El técnico cree que en septiembre Ansu ya estará a tope, pero no se puede descartar que entre antes en alguna convocatoria. El Mónaco se mide al LOSC Lille el 24 de agosto y ante el Estrasburgo el día 31 como visitante. El siguiente encuentro ya no sería hasta el 14 de septiembre ante el Auxerre tras el parón de selecciones.