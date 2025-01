Ansu, la condena definitiva

Ya no hay ningún tipo de duda. Ansu Fati no entra en los planes de Hansi Flick y el canterano deberá salir en el mercado invernal si quiere tener los minutos que en el Barça no va a encontrar. En la previa del partido contra el Getafe, el técnico alemán explicó que había sido muy sincero con el delantero azulgrana. La no convocatoria por cuarta ocasión consecutiva deja bien a las claras qué se habló en la reunión.

Ansu Fati empezó 2025 teniendo minutos en Barbastro en la Copa del Rey, pero incluso en ese momento ya se pudo apreciar que su situación estaba en el alambre, pues lo más normal es que hubiera sido titular ante un rival tres categorías por debajo. Apenas gozó de media hora y con el marcador totalmente resuelto (0-4).

Las palabras del entrenador del FC Barcelona en la previa del duelo contra el Real Betis en Copa del Rey / Perform

Una Supercopa amarga

Después, el desierto. El de Arabia Saudí, porque aunque formó parte de la expedición, no entró en la lista definitiva ni para la semifinal ante el Athletic Club (0-2) ni en la finalísima contra el Real Madrid (2-5). Un título con sabor amargo para el canterano.

Ansu Fati, en la grada de Montjuïc en el partido ante el Betis / Javi Ferrándiz

También se quedó fuera en el duelo de Copa del Rey (5-1) frente al Betis, así que la no llamada para Getafe es la cuarta consecutiva y la prueba definitiva, por si aún quedaba alguna duda, de que no cuenta para Hansi Flick ni para el club.

La salida ya es obligada

Quedan dos semanas todavía de mercado, pero viendo que no tiene ninguna posibilidad, bien haría tanto el club como la dirección deportiva de ponerse manos a la obra cuanto antes y buscar un destino para un Ansu que ya jugó como cedido la pasada temporada en el Brighton con números discretos: 1 gol y 4 asistencias en 4 partidos.

Son muchos los equipos que, pese a todo, quieren tener y se han interesado por Ansu Fati. El Betis, el Sevilla, equipos de la Premier League como el West Ham y el Tottenham... y en las últimas horas se ha sumado el Como, de la Serie A italiana y que entrena el exbarcelonista Cesc Fàbregas. El extremo azulgrana tiene contrato hasta 2027 y todo puede pasar de aquí hasta el final de la ventana invernal, desde una nueva cesión en la que el punto de discusión estará en el reparto de su ficha hasta un traspaso por cantidades que van a la baja.